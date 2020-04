Regards de deux PDG chevronnés sur la transformation d’une entreprise en crise – .

PDG de Redfin Glenn Kelman et PDG de Tokki Jane Park. (Photos Redfin et LinkedIn)

Plus tôt cette semaine, nous avons organisé un événement virtuel pour les membres de . sur «Pivoter dans une pandémie», avec deux PDG expérimentés de Seattle qui sont au milieu de celui-ci en ce moment: le PDG de Redfin, Glenn Kelman, qui dirige le courtage immobilier technologique à travers une période de troubles économiques sans précédent; et la PDG de Tokki, Jane Park, l’ancienne PDG de Julep, qui a rapidement fait pivoter sa start-up d’emballage cadeau écologique Tokki pour s’adapter aux réalités de la pandémie peu de temps après son lancement plus tôt cette année.

Park et Kelman ont tous deux connu des ralentissements auparavant, et ils ont apporté leurs perspectives à long terme à la discussion, expliquant leur état d’esprit actuel et partageant les enseignements tirés du passé. Continuez à lire pour les faits saillants modifiés de leurs commentaires.

Jane Park, PDG de Tokki

Le défi: Nos ventes sont littéralement tombées à zéro, et je n’avais jamais vécu cela auparavant dans ma vie. Même dans mon entreprise précédente, lorsque nous avons traversé la récession, nous avons enregistré une baisse de 70%, ce qui est assez important, mais ce n’était pas nul. Donc, jour après jour, les ventes nulles, en tant que nouvelle entreprise, étaient tout simplement étonnantes.

Un assortiment de masques Tokki x Gravitas. (Photo Tokki)

Le tournant: Un ami d’un ami m’a appelé pour me demander s’il pouvait utiliser notre tissu pour fabriquer des masques. J’ai acheté du coton de haute qualité, car il absorbe mieux la couleur et je ne voulais pas non plus utiliser de synthétiques à des fins environnementales. Mais il s’avère que c’est le meilleur matériau pour les masques en tissu. Les masques N95 filtrent 95% des particules en suspension dans l’air. Deux couches de coton matelassé, ce que nous utilisons, filtrent à 70 à 80%, ce qui est comparable aux masques chirurgicaux. J’ai donc dit oui, nous pouvons en faire quelques-uns et être utiles à la communauté. Et puis nous avons décidé, hé, ils étaient vraiment jolis. Si vous allez porter un masque facial, il est difficile pour les gens de voir que vous souriez en dessous. Et j’aime juste le fait qu’ils peuvent être un peu plus amicaux. J’ai donc pensé à comment nous pourrions offrir cela dans un espace de consommation. C’est là que j’ai réfléchi à la façon dont nous allions faire ce pivot.

Comment vous vivez dans le moment présent tout en ayant un avenir incertain est quelque chose avec lequel je me suis débattu à de nombreux niveaux différents.

L’approche: Il ne s’agit pas seulement d’essayer de gagner de l’argent. Il ne s’agit pas du tout d’essayer de gagner de l’argent, en fait. Je pensais que nous devions être transparents sur le fait que c’était un effort pour garder mon équipe unie et couvrir certains de ces coûts, et aussi pour redonner à la communauté. Nous faisons donc un masque que nous donnons à tous ceux que nous fabriquons. Beaucoup d’entreprises sont allées d’une manière ou d’une autre en termes de masques et de leur façon de penser les dons. Mais nous avons dû le faire à la volée assez tôt, guidés par nos principes. [As the leader of an early stage startup] Je n’ai pas à me soucier du pourcentage de profit ou de l’EBITDA ou des TCAC ou quelque chose comme ça. D’une manière bizarre, il y a une liberté de tout cela. Vous pouvez simplement dire, j’ai X quantité de ressources et de temps, et qu’est-ce que je veux faire dans ce monde en ce moment? Et cela peut inclure toute la gamme de rien à faire ce genre de pivot qui pourrait ne pas être complètement explicable à la surface.

Aperçu du leadership: Une chose que j’ai apprise dans les grandes et petites entreprises, c’est juste de prendre le temps de célébrer. C’est un mot étrange d’évoquer dans un environnement de pandémie, mais dans toutes les petites choses ou les choses plus grandes que vous essayez de faire, lorsque vous réussissez, lorsque vous êtes en mesure de faire une différence chez un employé ou un la vie du client… assurez-vous qu’il y a des moments qui sont reconnus. J’ai vu que c’était super efficace, quelle que soit la taille d’une organisation.

Source d’inspiration: Notre mantra est de faire autant de bien que possible aussi longtemps que possible. Une récession est quelque chose que nous comprenons d’un point de vue historique: vous descendez puis vous remontez. La pandémie me semble plus incertaine. Le niveau de chômage dont nous parlons dans le pays dépasse de loin les prévisions les plus défavorables. Vous ne pouvez pas vivre avec ça tous les jours. Pour ne pas devenir trop personnel, mais au cours de la dernière année, nous avons dû faire face au fait que mon mari a un cancer. Comment vous vivez en ce moment, tout en ayant un avenir incertain, est quelque chose avec lequel je me suis débattu à différents niveaux.

Ce modèle fonctionne: faire autant que vous le pouvez, aussi bien que possible, aussi longtemps que vous le pouvez. Il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Accepter la situation d’une manière ou d’une autre est en quelque sorte une mauvaise idée en ce moment. Il y a beaucoup d’incertitude. Et ce que nous pouvons faire, c’est le décomposer en morceaux de temps que vous pouvez gérer, puis faire de votre mieux aussi longtemps que vous le pouvez, et assurez-vous de vous tapoter le dos et de tapoter les autres sur le dos pour le faire. . Encore une heure, un autre jour.

Glenn Kelman, PDG de Redfin

Le défi: Nous avons toujours été une entreprise technologique qui offre un service personnalisé. Et le service virtuel en a joué un rôle important. Mais tout ce que nous avions prévu de faire au cours des deux ou trois prochaines années, nous avons dû le faire au cours des deux ou trois prochaines semaines.

Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, au Sommet . 2018. (Photo de Dan DeLong pour .)

Le tournant: Il y a peut-être quatre ans, nous avons lancé des visites de clavardage vidéo, j’étais le défenseur, l’équipe qui y a travaillé a fini par quitter l’entreprise parce que c’était un désastre. Alors, quand Christian Taubman, notre chef de produit, a dit, nous devons y revenir, et nous devons le faire dès maintenant, j’ai creusé les talons et j’ai dit, si les gens ne peuvent pas voir une maison en personne, je ” Je ne suis pas sûr qu’ils vont jamais l’acheter. Et environ deux semaines après le début de la crise, après que nous ayons déjà lancé une version initiale, je pense qu’elle a été adoptée à 0,5%. Il a dit que nous devons faire mieux. Et si nous le faisons, cela fonctionnera. Et je suis tellement contente de me tromper. Et il avait raison.

Aperçu du leadership: La raison pour laquelle je raconte cette histoire est juste pour souligner l’importance d’une crise de dissidence. Vous allez avoir toutes sortes de gens qui vous bousculent, et vous devez vraiment écouter, car il est essentiel de prendre la bonne décision. Et si les gens ne peuvent pas expliquer leurs appréhensions, s’ils ne peuvent pas trouver d’idées folles qui pourraient bien fonctionner, parce qu’ils ont peur que vous l’abattiez, je pense que c’est une culture toxique à un moment où votre culture a besoin pour fonctionner dans une autre vitesse. L’équipe de direction a vraiment réussi.

L’approche: Normalement, à mesure que l’entreprise grandit, vous déléguez la stratégie à un groupe plus large, et cette stratégie est plus progressive. Alors, comment allons-nous prendre une fonctionnalité que nous avons déjà et la rendre un peu meilleure. Mais en période de crise, où l’entreprise doit tourner à 80 ou 180 degrés à ce moment-là, les dirigeants ont la réputation, l’autorité et l’expérience nécessaires pour le faire. Et donc je pense que ce fut un processus étrange pour nous de vraiment prendre le volant au cours du mois de mars et pendant la majeure partie du mois d’avril. Mais maintenant que nous nous installons et que nous roulons vraiment vite, il est important d’impliquer la prochaine couche de gestion, car vous ne pouvez pas le faire pour toujours, il n’y a aucun moyen pour l’équipe de gestion de durer. Ils vont juste se fatiguer d’être debout toute la journée et toute la nuit. Mais aussi, vous n’allez pas exécuter aussi bien que vous le devriez. Vous devez impliquer cette couche suivante.

Nous avons l’impression de travailler pour plus qu’un prix d’action plus élevé. Nous travaillons pour ramener nos amis.

Source d’inspiration: Je m’attendais à ce que l’entreprise s’effondre sous la pression, d’autant plus que nous envisagions des licenciements et un congé – que les choses deviendraient désagréables dans notre culture. Les gens se blâmeraient les uns les autres ou les fissures se manifesteraient sous une telle pression, mais je pense que presque toutes les entreprises ont connu le contraire, et la société a connu le contraire. C’est cette force unificatrice. Je ne souhaiterais pas une pandémie dans une entreprise ou une société, mais j’ai l’impression que l’amour vient de jaillir, que les gens ont dit combien ils apprécient le travail, combien ils apprécient la mission de l’entreprise, mais surtout comment nous nous apprécions beaucoup. Et j’espère que lorsque cela se passera dans deux ans, nous nous souviendrons toujours de dire ces choses et d’exprimer à quel point nous apprécions l’équipe.

Donc, pour une raison quelconque, je dirais que cela semble plus sain que jamais. Et peut-être que la chose la plus surprenante est que nous avons fait environ 40% de notre effectif, et j’ai publié mon numéro de téléphone portable au bas de la note expliquant la décision, et je m’attendais à ce que les gens m’appellent qui sont en colère. Et ils ont appelé, à 5h45 du matin à 10h30 du soir, mais ce à quoi je ne m’attendais pas, et ce qui est vraiment réel, c’est ce genre de grâce presque chrétienne. Je ne suis pas allé dans une église chrétienne en grandissant, mais j’ai senti pour la première fois que les gens étaient reconnaissants pour le travail et la gentillesse envers notre entreprise d’une manière qu’aucune entreprise n’aurait pu mériter, et surtout pas Redfin à un moment où nous avons dû laisser partir les gens. Et ça vient de changer ce que je pense de mon propre travail, que je dois me casser le cul pour les ramener tous. Et je pense que tous les cadres sont du même avis. C’est devenu l’hymne de l’entreprise. Nous essayons donc de faire des pauses, nous essayons de dire que nous nous apprécions les uns les autres, mais nous avons l’impression que nous travaillons pour plus qu’un prix plus élevé. Nous travaillons pour ramener nos amis.

Écoutez les faits saillants dans le segment de podcast ci-dessous.

