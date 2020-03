Reggie Fils-Aime a fait tomber les gens amoureux de Nintendo. Peut-il recommencer chez GameStop? – .

GameStop a annoncé quelque chose d’une pièce Hail Mary lundi soir – l’ajout de quelques poids lourds de l’industrie de la vente au détail à son conseil d’administration, y compris l’ancien président de Nintendo of America et COO Reggie Fils-Aimé.

Fils-Aimé a dirigé Nintendo pendant une période de changements spectaculaires dans l’industrie du jeu, et il l’a très bien fait. Sous sa direction, le chiffre d’affaires de l’entreprise a quadruplé de 2005 à 2010. Il a lancé des produits qui définissaient les grands moments de l’industrie, de la Nintendo DS au WII, à la 3DS et au Nintendo Switch.

Certains de ces produits ont aidé des gens qui ne se seraient pas considérés autrement comme des joueurs devenus fans de la marque Nintendo et très attachés à celle-ci. L’idée est qu’il peut peut-être apporter ces mêmes compétences à l’effort de redressement en cours chez GameStop.

L’activité de GameStop est tombée d’une falaise au cours de la dernière année environ, la chaîne de vente au détail de jeux vidéo étant confrontée à des défis considérables, contrairement à ceux vus ailleurs dans le paysage de la vente au détail – comme dans les librairies, qui ont été creusées par Amazon et les lecteurs électroniques. La chose qui tue ces deux-là est vraiment la puissance de la commodité, la distribution numérique rendant à peu près obsolète le voyage vers un emplacement physique de tout type d’opération de vente au détail. C’est pourquoi lorsque vous visitez votre Barnes & Noble local, par exemple, que voyez-vous – une sélection massive de livres, oui, mais aussi tout, du vinyle à l’eau en bouteille en passant par toutes sortes d’autres chouchous comme les calendriers de bureau et autres conneries inutiles que le espère que si vous ne sortez pas après avoir dépensé de l’argent pour un livre, nous pouvons peut-être au moins retirer de l’argent de votre portefeuille d’une autre manière. Il peut laisser l’odeur de désespoir émanant d’un détaillant, et GameStop a poursuivi sa propre version de cette même approche alors que le trafic client vers ses magasins physiques diminue et que les gens font plus de jeux en ligne.

Jusqu’à présent, GameStop a tout jeté au mur pour voir ce qui colle (et presque rien n’a). Lorsque vous visitez un lieu, vous êtes souvent accosté à propos de la précommande du dernier jeu à succès. Les titres d’occasion ont été tellement marqués qu’ils laissent un mauvais goût dans de nombreuses bouches des acheteurs, et quand vous ajoutez tout cela à la durée écoulée depuis que de nouvelles consoles ont lancé et entraîné une vague de nouvelles affaires, la chaîne est dans quelque chose d’une spirale descendante vicieuse en ce moment. Ce qui nous amène à lundi, et plus précisément à certains nouveaux ajouts annoncés par GameStop à son conseil d’administration.

L’un des ajouts est Reggie Fils-Aimé, l’ancien président et chef de l’exploitation de Nintendo of America Inc., âgé de 58 ans. Voici quelques-unes de ses nombreuses réalisations au cours de son séjour avec la société de jeux bien-aimée, qui s’est étendue de 2006 à 2019. : Il a lancé des produits qui définissaient les grands moments de l’industrie, de la Nintendo DS à la WII, à la 3DS et à la Nintendo Switch. Sous sa direction, les revenus de l’entreprise ont quadruplé de 2005 à 2010. Il est responsable, dans une large mesure, de faire tomber en amour une génération de joueurs avec Nintendo et ses produits, dont beaucoup ont attiré des fans qui autrement ne se seraient pas considérés eux-mêmes. les joueurs. En même temps, il est également devenu une sorte de fan-en-chef de la société, devenant un visage public lors d’événements et interagissant directement avec les aficionados de Nintendo. Un article du New York Times sur lui datant de 2007 a fait un clin d’œil à son surnom affectueux des fans dans le titre: «La vie en tant que Regginator».

GameStop a également annoncé lundi l’ajout de deux autres noms à son conseil d’administration, dont aucun n’a le même cachet que Fils-Aimé – ils sont l’ancien président et chef de la direction de Walmart, Bill Simon, et JK Symancyk, l’actuel président et chef de la direction de PetSmart. Inutile de dire qu’ils ont devant eux un travail difficile, qui pourrait même ne pas être possible (le redressement réussi d’une entreprise héritée).

Mais il sera pour le moins intéressant de voir ce que Fils-Aimé tentera d’apporter sur la table. Voici un indice:

«Nous sommes convaincus (les nouveaux membres du conseil d’administration) continueront d’accélérer le redressement et la transformation de l’entreprise pour générer de la valeur pour les actionnaires alors qu’ils recherchent des opportunités de créer des expériences de divertissement significatives pour nos clients et d’améliorer les partenariats avec les éditeurs de jeux et les développeurs de consoles et de PC», a déclaré le courant Kathy Vrabeck, membre du conseil d’administration de GameStop.

Il y a un mot clé dans cette citation – l’expérience. Ajoutez à cela le record de Fils-Aimé sur Nintendo, qui l’a transformé radicalement l’expérience de ce que cela signifiait d’être un fan de Nintendo sous la forme de nouveaux produits et jeux inventifs, et cela suggère qu’une chose similaire sera probablement dans les cartes pour GameStop . Pour essayer d’amplifier l’expérience de shopping là-bas, ce qui le rend moins transactionnel et peut-être plus un lieu de rencontre, de rassemblement communautaire. En effet, GameStop a déjà fait quelques pas dans cette direction, comme le prévoyait un article de Bloomberg de 2019 («Le nouveau PDG de GameStop ajoute des matchs et des tournois dans Comeback Bid»).

Quelque chose me dit, cependant, qu’il faudra beaucoup plus que de transformer les magasins en centres expérientiels avant que la puanteur du déclin ne soit effacée de la chaîne, si c’est encore possible à ce stade. Certaines des recherches Google les plus populaires en ce moment pour le nom de la société consistent à savoir si elle “meurt” ou “cesse ses activités”, et je parie qu’il faudra un miracle pour que cela change de sitôt.

