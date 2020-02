Règles fiscales pour les géants de la technologie: 137 pays commencent à travailler

Des responsables de 137 gouvernements ont commencé à travailler sur de nouvelles règles fiscales internationales pour les géants de la technologie. Les nouvelles règles seront conçues pour garantir que les entreprises technologiques paient des impôts dans chacun des pays dans lesquels elles opèrent, les empêchant de canaliser les bénéfices vers un pays à faible taux d’imposition.

Cela aura un impact sur des entreprises comme Apple, qui a utilisé l’Irlande comme siège européen et a canalisé les bénéfices des Apple Stores à travers l’Europe…

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé les plans pour la première fois en octobre de l’année dernière, après avoir conclu un accord-cadre avec chacun de ses pays membres.

Plus de 130 pays et territoires ont convenu qu’une réécriture des règles fiscales remontant en grande partie aux années 20 était en retard et ont chargé le forum des politiques publiques de l’OCDE à Paris de formuler des propositions.

. rapporte que le travail sur ces propositions a maintenant commencé, l’OCDE estimant que le besoin est urgent.

Les responsables fiscaux de 137 gouvernements ont convenu lors d’une réunion à Paris de lancer des négociations sur de nouvelles règles pour savoir où l’impôt devrait être payé et quelle part des bénéfices devrait être imposée lorsque les grandes entreprises numériques et autres entreprises confrontées aux consommateurs n’ont pas de présence physique sur le marché, a déclaré l’OCDE.

Un nombre croissant de pays préparent des taxes numériques nationales en l’absence d’une refonte majeure des règles actuelles, malgré les menaces de Washington de les frapper avec des tarifs commerciaux de représailles car il considère ces prélèvements comme discriminatoires à l’encontre des grands groupes technologiques américains.

“Ça va vite parce que ce qui est en jeu, c’est une guerre commerciale massive”, a déclaré à Paris les responsables de la politique fiscale de l’OCDE, Pascal Saint-Amans.

Il y a eu une tension particulière entre les États-Unis et la France, qui ont fait valoir qu’Apple canalisant les bénéfices des ventes françaises vers l’Irlande était illégal. Cette bataille a finalement été réglée quand Apple a accepté de payer un montant annoncé de 500 millions d’euros (570 millions de dollars à l’époque) sans admettre d’actes répréhensibles.

Cependant, la France a alors décidé d’imposer une taxe de 3% sur les revenus locaux de Google, Apple, Facebook et Amazon. Cela ne s’est pas bien passé, les États-Unis menaçant les tarifs de rétorsion sur les produits français, tandis que l’UE voulait que la France attende une proposition similaire à l’échelle de l’UE.

L’espoir est maintenant que l’OCDE négociera des règles fiscales cohérentes pour les géants de la technologie qui seront convenues et appliquées à l’échelle mondiale. Pour l’instant, les États-Unis et la France ont convenu de mettre de côté leurs divergences jusqu’à la fin de l’année pour voir ce qui adviendra des plans de l’OCDE.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a soutenu l’initiative de l’OCDE.

Je pense que tout le monde sait logiquement qu’il doit être remanié, je serais certainement la dernière personne à dire que le système actuel ou le système passé était le système parfait. J’espère et je suis optimiste que [the OECD] va trouver quelque chose.

Bien que cela puisse coûter de l’argent à Apple, cela apporterait une certitude et résoudrait le problème de relations publiques auquel Apple est confronté dans certains pays au sujet de ses dispositions fiscales.

Pendant ce temps, nous attendons toujours de connaître l’issue éventuelle du différend concernant les accords fiscaux entre Apple et le gouvernement irlandais.

Apple attend actuellement une décision sur son appel contre une décision selon laquelle elle doit 13 milliards d’euros (14,3 milliards de dollars) d’arriérés d’impôts à l’Irlande après que le pays lui a offert un «accord amoureux» illégal dans lequel il a payé des taux d’imposition très bas sur les bénéfices de ventes à travers l’Europe. Une décision sur cette affaire devrait prendre plusieurs mois, et la partie perdante fera presque certainement appel à la Cour de justice européenne, de sorte que la question ne sera pas réglée avant un certain temps.

