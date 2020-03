Regrouper Stadia avec Verizon Fios est un plaisir pour les joueurs – .

Le jeu est un mode de vie pour de nombreuses personnes. La raison pour laquelle le jeu résonne avec tant de personnes est en raison de la puissance qu’il a pour nous transporter dans des mondes différents. Vous voulez peut-être prétendre que vous êtes un basketteur professionnel ou un militaire. Quoi que vous aimiez, il y a un jeu pour vous. Mais vous deviez être à la maison avec votre console pour jouer à vos jeux vidéo. De nos jours, ce n’est pas le cas et Verizon Fios est là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre jeu.

Avec la dernière promo, vous pourrez profiter de Stadia avec les vitesses fulgurantes de la connexion Gigabit de Verizon Fios. Si vous n’êtes pas familier avec Stadia, il vous donne la possibilité de diffuser des jeux directement sur vos appareils compatibles sans avoir besoin d’une console. Jouez où vous voulez, partout où une connexion Wi-Fi Fios est disponible.

Source de l’image: Google

Vous pouvez regrouper les connexions incroyablement rapides qu’offre Fios et obtenir Stadia Premiere Edition en faisant partie! Pour seulement 79,99 $ * par mois, vous pouvez obtenir la connexion Gigabit de Fios, vous offrant une vitesse et une capacité ridicules jusqu’à 940/880 Mbps, ainsi que Stadia Premiere Edition, qui vous donne un contrôleur Stadia et un Google Chromecast Ultra pour diffuser les jeux . De plus, les trois premiers mois de Stadia Pro sont sur Fios (9,99 $ / mois après, sauf si vous annulez).

Vous pourrez jouer à des jeux instantanément sur votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, vos tablettes et téléphones compatibles et votre téléviseur avec le Chromecast Ultra inclus. Vous n’avez pas à attendre qu’ils soient téléchargés, car vous pouvez jouer juste après avoir cliqué sur le jeu. Le gameplay est lisse et beau. De nombreux grands jeux sont disponibles pour jouer et de nouveaux jeux sont ajoutés fréquemment.

Une autre partie étonnante de ce pack est qu’une année de Disney + est incluse! La location du routeur est également incluse sans frais supplémentaires.

Si les jeux ne vous intéressent pas, il existe de nombreuses autres offres fantastiques à profiter de Fios. Vous pouvez obtenir 12 mois de vitesses Disney + plus 400/400 Mbps pour seulement 59,99 $ / mois. avec paiement automatique plus taxes et frais d’équipement ou vitesses 200/200 Mbps et un an de Disney + pour seulement 39,99 $ / mois. avec paiement automatique plus taxes et frais d’équipement. Ils offrent également d’autres promotions télévisées formidables dans le cadre de leurs offres Mix and Match, y compris Fios TV Test Drive et Your Fios TV, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre téléviseur ou d’Internet.

Donc, si vous êtes intéressé à pouvoir diffuser vos jeux sans avoir à vous asseoir près d’une console, Stadia est fait pour vous. Pour coupler cela avec la connexion Internet la plus rapide (jusqu’à 940/880 Mbps dans certaines zones), consultez l’accord Verizon Fios. Avec Fios et Stadia, vous conquérerez et rivaliserez comme jamais auparavant.

* Avec paiement automatique, plus taxes et autres frais

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.