Rejoignez notre webinaire Apple @ Work Live sur le travail à distance le 20 mars

En raison de la pandémie mondiale, nous sommes actuellement confrontés à de nombreuses entreprises et presque toutes les écoles sont obligées de passer à un modèle d’enseignement à distance et de travail à distance sans préavis. J’ai reçu un certain nombre de questions sur la façon d’activer le travail à distance et de configurer des outils d’apprentissage à distance. J’ai pensé qu’il serait formidable pour nous d’avoir un webinaire en direct avec notre communauté Apple @ Work pour discuter des meilleures pratiques et répondre aux questions.

Le vendredi 20 mars à 15h30 EST, nous organiserons un webinaire en direct. Les 100 premières personnes à s’inscrire entreront pour le regarder en direct, mais nous publierons l’enregistrement ici après coup. Si vous avez des questions maintenant, laissez-les dans les commentaires ci-dessous.

Inscrivez-vous ici

