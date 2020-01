Rejoindre la protection avancée de Google pourrait empêcher vos enceintes personnelles de vous reconnaître

Google a introduit le programme de protection avancée il y a plus de deux ans comme une série de mesures destinées à protéger les comptes des personnes les plus à risque, telles que les journalistes, les militants, les dirigeants d’entreprises et politiques ou les célébrités. Grâce à l’authentification à 2 facteurs, au bon sens et aux clés de sécurité, la plupart des utilisateurs réguliers bénéficient d’une protection suffisante sans avoir à rejoindre le programme, mais au cas où vous l’auriez fait et que vos haut-parleurs Google Home auraient complètement cessé de vous reconnaître, vous n’êtes pas seul. Cela semble être un bug et nous avons deux coupables possibles.

Google Home est amnésique avec APP sur

L’inscription au programme de protection avancée (APP) vous déconnecte généralement de tous vos appareils, y compris vos haut-parleurs. C’est un processus ennuyeux et certains utilisateurs se plaignent de devoir se reconnecter, voire de réinitialiser certains appareils. C’est un effet secondaire attendu et ne pas ce que nous abordons ici.

Le problème dont nous parlons est beaucoup plus complexe que cela. Après avoir rejoint l’APP, certains utilisateurs signalent que leurs haut-parleurs Google Home cessent complètement de les reconnaître. Rappels, événements d’agenda, déplacements domicile-travail, comptes et services multimédias préférés, contacts pour les appels téléphoniques, listes de courses, routines Assistant et services connectés, et tout ce qui nécessite leur voix ne fonctionne pas. L’orateur d’accueil leur demande de se connecter à partir de l’application, mais l’application indique qu’ils sont connectés et Voice Match semble être configuré. Malgré la dissociation et la reconnexion de leurs comptes, la réinitialisation du haut-parleur, la tentative et l’échec de la configuration de Voice Match, le haut-parleur ne reconnaîtra pas sa voix et ne répondra à aucune question personnelle.

Notre pronostiqueur Nick a passé des semaines à essayer de résoudre ce problème et a atterri sur un fil d’assistance Google rempli d’autres utilisateurs se plaignant d’un problème entre APP et Google Homes. D’autres discussions décrivent un problème similaire sur les haut-parleurs domestiques pour ceux qui ont activé l’APP.

Il est difficile de voir pourquoi certains utilisateurs ont le hoquet habituel d’avoir à tout configurer à nouveau ou à réinitialiser une fois, puis les choses redeviennent normales pour eux, tandis que d’autres se retrouvent coincés dans une boucle sans solution à l’horizon.

Après avoir regardé autour de nous et enquêté plus avant, nous avons deux coupables potentiels pour ce problème: la migration des comptes Nest vers Google et les maisons multi-utilisateurs.

Théorie 1: Migration de compte Nest vers Google

Nous avons trouvé un indice dans ce fil (et plus précisément dans ce message), qui soulignait que les utilisateurs de Nest ne pouvaient pas migrer vers un compte Google s’ils avaient activé l’APP. Cette limitation est clairement mentionnée par Google dans ce document d’assistance – vous devez faire défiler la liste jusqu’à Pourquoi mon compte ne peut-il pas être migré? pour voir “les comptes Google avec protection avancée” comme l’une des raisons.

Notre théorie actuelle est la suivante: si vous avez suivi toutes les règles et migré avec succès d’un compte Nest vers un compte Google, puis décidé de rejoindre l’APP après cela sans connaître la restriction, quelque chose se détraque entre vos enceintes Home et votre compte Google, provoquant tous les problèmes que nous avons énumérés ci-dessus. L’APP n’est pas censée être compatible avec un compte Nest migré, mais il n’y a malheureusement aucun avertissement pour les utilisateurs qui l’activent sur leur compte Google après avoir quitté une connexion Nest. D’un autre côté, ceux qui tentent de migrer leur compte Nest alors que l’APP est activée apprennent qu’ils ne peuvent pas, donc l’avertissement est là, mais il ne couvre qu’un seul scénario.

Notre pronostiqueur Nick avait migré son compte bien avant de rejoindre l’APP. En revanche, tous les membres de notre équipe qui ne rencontrent pas ce problème n’ont pas migré de compte Nest. C’est un petit échantillon à coup sûr, mais cela semble être une théorie plausible.

Théorie 2: Maisons multi-utilisateurs

Avec l’application activée, les utilisateurs ne peuvent pas inviter d’autres personnes à rejoindre leur domicile ou être invités dans un domicile établi. Il n’est tout simplement pas possible de faire partie de l’APP et de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder à vos haut-parleurs intelligents.

Il se pourrait donc que lorsque quelqu’un active l’APP et se déconnecte automatiquement de tous ses haut-parleurs domestiques, l’application Accueil ne les déconnecte pas, mais ils ne font plus correctement partie du ménage. Leur compte n’est tout simplement pas reconnu comme faisant partie de la maison, et ils ne peuvent contrôler que des choses qui ne nécessitent pas de vérification vocale, comme s’ils étaient des invités, comme des appareils domestiques intelligents, la configuration de minuteries et des questions générales.

Solution

Il n’y a pas de vraie solution à ce problème avec APP. Même deux ans après le lancement du service, les utilisateurs continuent de voir des problèmes avec celui-ci et des restrictions draconiennes qui ne peuvent pas être dépassées, notamment la migration du compte Nest ou la configuration de la maison multi-utilisateurs.

Si vous avez rejoint l’APP et commencé à avoir des problèmes avec votre Google Home, sachez que vous n’êtes pas seul. Essayez les étapes de connexion et de réinitialisation habituelles, mais si le problème persiste, la seule solution de contournement garantie que nous ayons vue jusqu’à présent est de désactiver l’APP. Cela a fonctionné pour Nick et plusieurs autres utilisateurs à travers les différents threads de support. Le choix de désactiver l’APP est rendu relativement facile si vous configurez 2FA avec une clé de sécurité et contrôlez l’accès à l’application et le partage de l’accès à votre compte. Si vous exécutez ces deux mesures principales, vous avez la plupart des promesses de l’APP sans aucune de ses limitations, et vous pouvez donc continuer à utiliser vos enceintes Home normalement.