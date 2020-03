Reliance Jio a les vitesses de téléchargement les plus rapides selon TRAI | TechRadar

Reliance Jio a encore une fois dominé le classement de TRAI en tant que réseau avec les vitesses de téléchargement 4G les plus rapides du pays.

La Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) effectue des tests réguliers pour évaluer quels fournisseurs offrent les meilleures vitesses dans le pays. La méthodologie de test est une moyenne des données qu’elle accumule via l’application MySpeed ​​pendant un certain temps. Le dernier rapport suggère que Reliance Jio conserve sa première place en ce qui concerne les vitesses de téléchargement, malgré une baisse de la vitesse.

Après 27,2 Mbps en novembre, Jio a remporté la pole position avec une vitesse de téléchargement de 20,9 Mbps. Bharti Airtel a été presque trois fois plus lent à 7,9 Mbps, suivi de Vodafone à 7,6 Mbps et Idea à 6,5 Mbps. Vodafone et Idea doivent encore intégrer leurs réseaux et sont donc comptés comme des entités distinctes.

Fait intéressant, en ce qui concerne les vitesses de téléchargement, Jio était au bas du peloton avec 3,8 Mbps. Vodafone a dominé cet aspect à 6 Mbps, suivi par Idea à 5,6 Mbps et Airtel à 3,8 Mbps.

Le rapport a également abordé les vitesses à large bande, où une fois de plus, JioFiber a remporté la première place, devançant 7 Star Digital dans l’indice Netflix ISP. Pour ceux qui se demandent, Reliance est également le plus abordable du lot en termes de prix des données.

Via