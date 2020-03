Reliance Jio annonce Work From Home Pack pour soulager vos problèmes Internet à domicile

Reliance Jio a lancé un nouveau plan tarifaire Work from Home pour les employés de bureau qui s’occupent désormais du travail à domicile. Au milieu de l’épidémie de Covid-19 en cours dans le monde, les habitants de l’Inde n’ont que récemment commencé à rester chez eux pour empêcher la propagation du virus.

En tant que tels, les problèmes Internet peuvent rarement affecter vos activités quotidiennes si vous travaillez à domicile. Pour lutter contre l’utilisation élevée des données, le pack tarifaire Jio’s Work from Home offre 2 Go de données par jour pendant 51 jours. Cela représente 102 Go de données avec une validité d’environ deux mois et coûte 251 roupies.

(Crédit image: Jio)

Cependant, il convient de noter que ce plan ne comprend pas d’avantages pour les appels vocaux et les SMS. De plus, si vous épuisez la limite quotidienne de 2 Go, vous pouvez continuer à naviguer à 64 kbps jusqu’à ce que l’horloge se réinitialise.

Reliance Jio a révisé les bons de données 4G

Bon de données 4G supplémentaire pour rester connecté. Always.https: //t.co/OJ7ZTAFdEU#COVID19 #StaySafe #StayConnected #JioDigitalLife pic.twitter.com/fCZiKUmzZn20 mars 2020

Jio a également révisé ses plans de données 4G avec des avantages supplémentaires sans frais supplémentaires. Le bon de données 4G de Rs 51 qui offrait auparavant 3 Go de données a maintenant été révisé à 6 Go avec un temps de conversation supplémentaire de 500 minutes pour les appels Jio vers non Jio.

De même, le plan Rs 101 qui offrait auparavant 6 Go de données est désormais livré avec une validité de 12 Go avec un temps de conversation supplémentaire de 1000 minutes. Les plans de base d’une valeur de Rs 11 et Rs 21 sont désormais également accompagnés de 75 minutes et 200 minutes d’appels non-Jio.

Quant au plan tarifaire du travail à domicile, il est uniquement destiné aux personnes qui ont besoin de plus de données à haute vitesse, donc si c’est quelque chose que vous recherchez, le dernier plan de Jio pourrait vous être utile.