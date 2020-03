Reliance Jio propose un nouveau prix plancher pour les données en Inde

L’industrie des télécommunications indienne en difficulté pourrait finalement avoir trouvé une solution sur laquelle tous les acteurs restants sont disposés à s’entendre: avoir un prix plancher pour les données.

Reliance Jio est le dernier opérateur de télécommunications à soutenir cette décision. Il a soi-disant proposé un nouveau prix plancher de 15 roupies par Go à l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (TRAI) et souhaite qu’il soit augmenté à 20 roupies à terme. Si cette motion est approuvée, les consommateurs devront payer un minimum de Rs 15 par Go de données qu’ils consomment, quel que soit leur opérateur. Cela contribuera grandement à augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU), qui a été la principale raison de la pression supplémentaire sur le secteur indien des télécommunications.

Bharti Airtel et Vodafone-Idea avaient récemment fait des propositions similaires au TRAI, suggérant que le prix plancher soit fixé à un Rs sensiblement plus élevé de 35 par Go, dans l’espoir de fixer le flux de trésorerie saignant. Ils ont même suggéré que le prix des appels soit de 6p / minute, ce que Jio n’était pas d’accord, déclarant que l’impact serait trop important. Les données, en revanche, peuvent être consommées pour aussi peu que Rs 3 par Go, en tenant compte des offres spéciales.

Bien que ces changements soient sûrs de décevoir de nombreux consommateurs, cette décision devrait longtemps compenser les pertes qui se sont accumulées au cours des dernières années en raison de la guerre des prix déclenchée par Reliance Jio. Il reste le seul opérateur de télécommunications rentable dans le pays, les autres enregistrant des pertes s’élevant à des milliers de crores.

Avec tous les acteurs exigeant un prix plancher, TRAI obligera probablement et trouvera un terrain d’entente qui donnera aux opérateurs un coussin sans blesser les consommateurs.

Via 91mobiles