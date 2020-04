Remakes des classiques de l’enfance sur Disney Plus

Le catalogue Disney Plus est devenu une source inépuisable de surprises et de trouvailles inoubliables pour les fans. Bien sûr, parmi la quantité considérable de contenu de son catalogue, les succès les plus récents de l’étude ne pouvaient pas manquer: l’action en direct refait ses classiques les plus emblématiques. Nous vous indiquons ceux que vous pouvez trouver sur leur plateforme en ligne:

La Dame et le clochard (Charlie Bean -2019)

La réinvention du classique de 1955, qui recrée l’histoire bien connue avec des animaux numérisés et une intrigue décaféinée, a été l’une des nouveautés incluses dans le catalogue Disney Plus depuis son lancement. Avec les voix de Tessa Thompson comme Lady et de Justin Theroux comme clochard, le film manque d’éclat et surtout de tendresse de sa version originale. Mais il sauve encore certains ses moments les plus attachants dans diverses scènes que les fans dans l’âme apprécieront, peut-être même des larmes.

Pour la mémoire? La paire de chiens qui montre clairement que Disney Plus prend l’inclusion très au sérieux.

Aladdin (Guy Ritchie – 2019)

Le film réalisé par Guy Ritchie a dû faire face à une controverse précoce alors qu’il tentait de remplacer l’inoubliable Robin Williams en tant que sorcier à la peau bleue qui a conquis toute une génération.

Personne ne semblait être à la hauteur des souvenirs d’enfance du public, sans parler du talent affiché par l’acteur créer l’un des personnages emblématiques de l’usine Disney. Plus tard, la sélection de Will Smith et son apparence actuelle ont soulevé des critiques et des plaintes de fans, qui ont continué à se souvenir d’un des personnages les plus charismatiques des classiques animés du studio avec une affection particulière. En fin de compte, le film du réalisateur britannique a dépassé de peu les attentes et a présenté une émission familiale sur grand écran, ce qui a ravi le public et a même éclaté de rire.

Dumbo (Tim Burton – 2019)

Apparemment, Disney a du mal à apprendre les leçons et a ramené Tim Burton pour une nouvelle version d’un de ses films classiques. Cette fois, c’était l’inoubliable, émouvant et favori de toute une génération: Dumbo. Un film qui entre les mains du réalisateur a fini par devenir une épopée mélodramatique inclassable sur la liberté et la bonté. Cependant, le film a un certain charme et si vous n’avez pas d’autre sélection immédiate, vous apprécierez sûrement cette triste version de l’un des grands films de Disney.

Christopher Robin (Marc Forster – 2018)

Personne ne pouvait prédire comment ce petit ours numérique à la recherche de l’enfant intérieur d’Ewan McGregor conquérirait le cœur du public. À la surprise d’un public suspect, il s’agit d’un voyage réfléchi à travers le monde imaginé par l’écrivain Alan Alexander Milne, que Foster confère à la beauté et à la mélancolie rares. Nous vous assurons que certaines de ses scènes vous feront pleurer.

La belle et la bête (Bill Condon – 2017)

Oui, nous le savons tous: la version originale est sans pareille, mais le film Condon a fait une bonne tentative de récupération pour une toute nouvelle génération, la magie de l’histoire d’amour entre une jeune femme intelligente et un terrible monstre. Et bien que le film soit une copie presque plate du plan du film d’animation, il perd en chemin l’élégante beauté qui a surpris le public dans les années 90. Dans l’ensemble, c’est un film avec de grands moments et une bande sonore plus agréable.

Cendrillon (Kenneth Branagh – 2015)

C’est le meilleur remake de Disney à ce jour, avec un casting extraordinaire et peut-être l’une des scènes de danse les plus étonnantes et élégantes de cette nouvelle collection de réinventions des classiques d’étude. Pour la mémoire, l’extraordinaire costume bleu de Lily James, qui a su capter l’imagination d’une bonne partie du public et captiver même les plus nostalgiques.

Maléfique (Robert Stromberg – 2014)

Maléfique est l’un des grands méchants de l’usine Disney et il méritait certainement son propre film. Incarnée par Angelina Jolie, cette fée blessée en quête de vengeance transforme la trame de fond du personnage en quête d’identité parsemée de moments doux. Le film a eu un accueil chaleureux, un box-office respectable et même une suite sortie l’an dernier. Pourtant, le nostalgique continuera sûrement à manquer le personnage original dans tout son mal brillant et élégant.

Alice au pays des merveilles (Tim Burton – 2010)

Quand il a été annoncé que Tim Burton apporterait une nouvelle version du classique de Lewis Carroll au grand écran, les fans étaient remplis d’une attente saine de ce que le réalisateur emblématique pourrait créer pour les moments surréalistes, obsédants et perplexes du pays des merveilles.

Cependant, le film a fini par être une étrange collection de raretés, en plus d’un paysage sombre pas trop inspiré qui a déçu beaucoup de public. Mais malgré cela, le film a le curieux honneur d’avoir fait de la classique Alice une icône féministe et en plus de rafraîchir l’histoire pour toute une nouvelle génération, qui ne se souciait pas trop de la critique du soft script et de l’incohérence. tracer des rebondissements.

101 Dalmatiens (Stephen Herek – 1996)

Glen Close est l’une de ces actrices capables de créer des personnages extraordinaires avec ce qui semble être des efforts minimes. Et pour 1996, l’actrice était le choix évident pour incarner la méchante, excentrique et définitivement fou de Cruella de Vil. Ce fut un succès immédiat: la présence de Close surprend ceux qui regardent avec méfiance la réinvention d’un des classiques les plus tendres du studio et soutiennent un scénario pas trop solide.

En fin de compte, le film a été un succès et a également montré que la merveilleuse actrice passait certainement le meilleur moment de sa vie à jouer le méchant avec la serrure blanche.

102 Dalmatiens (Kevin Lima – 2000)

Un de ces films étranges que personne ne comprend encore très bien comment il a été produit. Cependant, il est clair que Disney voulait donner continuité et améliorer l’un de ses méchants emblématiques, bien que l’argument concernant les adorables chiens dalmates finisse par être relégués à un second plan superficiel. Malgré cela, le film est assez charmant pour conserver une partie de l’essence de la version originale et de son prédécesseur de 1996. De plus, Glen Close est fabuleux en tant que Cruella de Vil et mérite d’être vérifié par elle-même. , parfois, un film fastidieux.