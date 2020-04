Remettez-vous en forme avec la Samsung Galaxy Watch Active 2 et économisez 150 $

La forme physique est promue partout, des médias sociaux aux articles de presse, et pour une bonne raison – l’exercice favorise des habitudes saines et est extrêmement bénéfique pour votre santé mentale. Si vous souhaitez sauter dans le train en marche (ou si vous l’avez déjà fait), vous pouvez suivre toutes ces calories que vous avez brûlées avec la Samsung Galaxy Watch Active 2 et économiser 150 $ AU tout d’un coup!

La Galaxy Watch Active 2 est le dernier ajout à la gamme de montres Tizen de Samsung – elle est plus mince, plus légère et sans doute plus confortable que son prédécesseur et comprend une lunette numérique rotative.

Cette montre intelligente de qualité dispose d’un superbe écran 360 x 360 de 1,2 pouce et est plus petite que beaucoup d’autres smart-wearables, ce qui la rend moins maladroite et plus élégante.

En plus de cela, la Samsung Galaxy Watch Active 2 propose des fonctionnalités de fitness haut de gamme avec 39 modes d’entraînement, une fréquence cardiaque et un capteur ECG, et une application de santé avec surveillance du stress et du sommeil.

Avec la remise appliquée, c’est une offre incroyable sur une montre connectée haut de gamme qui ne manquera pas de vous tenir au courant afin que vous puissiez briser vos objectifs de remise en forme. Vous pouvez récupérer la Samsung Galaxy Watch Active 2 en noir ou en or rose directement auprès de Microsoft jusqu’au 19 avril.

Samsung Galaxy Watch Active 2 | 399 AU $ (RRP 549 AU $; économisez 150 $ AU)

Pensez à l’auto-isolement comme à une chenille cocoonée – dans les mois à venir, vous émergerez un beau papillon grâce à la dernière montre de fitness de Samsung, qui vous aidera à rester sur la bonne voie pour briser vos objectifs de fitness d’isolement. L’entraînement n’a jamais été aussi facile grâce aux 39 modes d’entraînement de cet astucieux appareil portable et à la fréquence cardiaque et au capteur ECG. Il est également livré avec une application de santé pratique qui surveille votre stress et votre sommeil afin que vous puissiez pratiquer activement la pleine conscience afin d’être le meilleur de vous-même de manière isolée. Prêt, prêt, partez avec la Samsung Galaxy Watch Active 2 aujourd’hui et économisez 150 $ AU! Disponible en or noir ou rose directement auprès de Microsoft jusqu’au 19 avril.