Remise des honneurs des meilleurs candidats aux Oscars 2020: Joker vs Scorsese

Cette Oscars La bande-annonce honnête des meilleurs photographes 2020 est ici. Les Oscars ont lieu plus tôt que d’habitude cette année, ce qui a entraîné une course plus courte (et, beaucoup conviendraient, mieux rythmée) à la soirée des Oscars. Pendant ce temps, quelques précurseurs clairs ont émergé dans la plupart des grandes catégories d’Oscars avant la cérémonie. Brad Pitt et Joaquin Phoenix sont tous deux très favorisés pour gagner pour leur jeu dans Once Upon a Time in Hollywood and Joker, Sam Mendes étant également favorisé pour remporter le prix du meilleur réalisateur et potentiellement de l’image pour son thriller de la Première Guerre mondiale 1917.

Joker et Once Upon a Time in Hollywood sont également en lice pour le meilleur film, aux côtés de Little Women, Ford contre Ferrari, Jojo Rabbit, Marriage Story, Parasite et The Irishman. C’est probablement pour le mieux que Joker et The Irishman sont loin de gagner le prix, après tous les hullabaloo après que le réalisateur de ce dernier, Martin Scorsese, a déclaré qu’il ne considérait pas les films de bandes dessinées de super-héros comme du “cinéma”. Tout de même, la soirée des Oscars marquera une confrontation (sorta) entre les films de bandes dessinées et Scorsese, comme Screen Junkies est là pour le rappeler à tout le monde.

Avec le spectacle dans quelques jours, Screen Junkies est parti et a publié en ligne leur Honest Trailer pour les nominés aux Oscars du meilleur film de cette année. Vous pouvez le vérifier dans l’espace ci-dessous.

La plupart des blagues dans cette bande-annonce honnête ont été faites à plusieurs reprises par des personnes tout au long de cette saison de récompenses, qu’il s’agisse de Ford v. Ferrari étant le “film de papa” ultime, l’Irlandais étant trop long pour les goûts de la plupart des gens, ou Parasite étant le formidable film non anglophone que vous n’avez probablement pas regardé. Cela va doubler pour les gags impliquant Joker et The Irishman, qui sont nominés pour onze et dix Oscars, respectivement. En vérité, Scorsese a parlé très fortement de la performance de Joker et Phoenix dans le film, le qualifiant de “travail remarquable”. Bien sûr, le réalisateur légendaire a admis plus tard qu’il n’avait pas encore regardé Joker dans son ensemble, alors prenez cela comme vous le souhaitez.

À bien des égards, les snobs des Oscars de cette année sont tout aussi intéressants (peut-être plus encore) que les finalistes. Comme le souligne la bande-annonce honnête vers la fin, l’Académie a ignoré l’Académie des films allant du thriller d’horreur folk Midsommar au drame de la vraie histoire Hustlers, Uncut Gems dirigé par Adam Sandler et l’autobiographique The Farewell and Honey Boy. acclamation critique. Depuis, beaucoup ont reproché à l’Académie de ne pas avoir nommé une seule femme pour le meilleur réalisateur et d’avoir négligé tant de films méritants mettant en vedette des personnes de couleur sur et / ou hors écran. Ce n’est pas tout à fait #OscarsSoWhite cette année, mais c’est assez proche pour Screen Junkies de faire plusieurs blagues de blancs dans leur Honest Trailer seul.

Le 2020 Oscars la cérémonie aura lieu le dimanche soir 9 février.

Source: Screen Junkies

