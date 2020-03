Remises de vente de 3 jours sur Best Buy pour Mac, iPad, etc.

Best Buy se lance dans le week-end avec une nouvelle vente de 3 jours valable jusqu’au dimanche. Cette fois-ci, nous voyons des réductions sur les Mac, les iPad et divers accessoires, ainsi que les quelques habituelles technologies de consommation essentielles. La livraison gratuite est disponible sur les commandes de plus de 35 $ ou vous pouvez opter pour le ramassage en magasin sans frais. Frappez le saut pour tous nos meilleurs choix.

Best Buy lance une nouvelle vente de 3 jours

Dans le département Apple, Best Buy propose des offres sur Mac et iPad. Mais c’est une sélection d’étuis iPhone officiels pour les membres My Best Buy qui a vraiment attiré notre attention. Si vous n’êtes pas membre, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. La coque Smart Battery de l’iPhone 11 Pro est 103,99 $ tandis que la version Max est également en vente. Si vous voulez le boîtier de batterie intelligent standard pour iPhone 11, passez à Amazon où il est tombé 99 $. Vous payez généralement 129 $ dans tous les cas ici. Accédez à cette page de destination pour des offres supplémentaires et ne manquez pas notre précédente sélection d’étuis iPhone officiels de 20 $.

MacBook Air est de retour 200 $ de rabais avec des offres de 899,99 $. Ceci est conforme à nos mentions précédentes et le meilleur que nous puissions trouver par 50 $.

Comme nous vous l’avons dit plus tôt cette semaine, HomePod est toujours 99 $ de rabais à 200 $, marquant un retour aux meilleures offres que nous avons vues ces derniers mois.

Autres offres notables:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

