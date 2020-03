remises folles sur Xiaomi Mi Band 4 et Apple

la Dépliant Esselunga présente des rabais pour le moins fous Xiaomi Mi Band 4, le smartband le plus recherché au monde et un produit de marque pomme. Les achats ne peuvent être effectués que dans des points de vente disséminés sur tout le territoire, sous réserve d’épuisement précoce des stocks, au plus tard 14/15 mars (en fonction de l’offre souhaitée).

Contrairement aux solutions habituelles Esselunga, dans cette période, la société a décidé de diviser ses propositions, en arrivant en fait à garantir quelques opportunités à ne pas manquer. Les limites n’existent pas, pratiquement, nous devons seulement nous rappeler qu’être une campagne de base prix inférieur au coût, les stocks en magasin semblent être limité (et ne sera pas rechargé pendant la construction).

Flyer Esselunga: ces prix sont vraiment attrayants

Le prix le plus attractif de tous concerne le Xiaomi Mi Band 4, une petite bande intelligente vraiment souhaitée parmi la population mondiale, précisément pour le très haut niveau de performance qui peut être atteint avec une dépense efficace de seulement 19,90 €.

Restant au sein de la même marque, mais virant vers le monde des smartphones, voici la possibilité d’un achat de Xiaomi Redmi Note 8 Pro à la modeste somme de soleils 239 euros (excellente performance, également photographique).

Le “haut de gamme” de l’ensemble de la solution est représenté par leApple iPhone 8, maintenant en vente au chiffre final (pour la version sans marque de 64 Go) de 439 euros.

