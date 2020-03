remises inattendues avec un dépliant redoutable (photo)

Euronics continue sans se laisser intimider par le lancement d’excellentes campagnes promotionnelles à la portée de la plupart des consommateurs sur le territoire national, ou mieux seulement aux résidents à proximité d’un magasin “Voie lactée“, Capable d’aller personnellement et physiquement au magasin.

la Flyer Euronics discuté dans notre article a ses racines directement dans le Taux zéro, ou dans la décision d’offrir aux consommateurs la possibilité de demander une prêt sans intérêt, grâce auquel vous pourrez alors rembourser la totalité du montant en versements confortables les lignes fixes sont automatiquement débitées de votre compte bancaire.

Flyer Euronics: tous les rabais à ne pas manquer

la offres mettre sur la plaque de Flyer Euronics ils ont vraiment l’incroyable, les consommateurs peuvent penser qu’ils peuvent même en acheter un Samsung Galaxy S20 juste 599 euros ou un Galaxy S20 + à 699 euros, les deux cependant en version pas de marque avec garantie légale d’une durée de 24 mois.

Voulant baisser le prix de vente final, le choix peut certainement tomber sur un très bon Huawei Nova 5T disponible à l’achat 349 euros, ou l’excellent Huawei P30 (dans la version de base) accessible avec une dépense finale de 479 euros.

la Flyer Euronics est disponible, comme précisé en ouverture de l’article, uniquement et exclusivement dans les points de vente du partenaire La voie lactée, pas ailleurs en Italie ou sur le site officiel. N’oubliez pas que tous les produits sont commercialisés avec une garantie de 24 mois et dans une version sans marque, plus de détails sont disponibles juste en dessous.