remplacement gratuit de la batterie de votre iPhone

pomme a lancé un nouveau programme de remplacement pour boîtiers de batterie intelligent pour iPhone XS, XS Max et XR, après que des problèmes de charge ont été détectés sur certains appareils. Selon la société, certains cas peuvent avoir un problème où ils ne se rechargent pas lorsqu’ils sont connectés à l’alimentation ou ne chargent pas votre iPhone. Si votre modèle est intéressé, Apple ou l’un de ses fournisseurs de services autorisés ils le remplaceront gratuitement.

Apple: les avantages que vous pourriez retirer de ce remplacement

A 129 $, les boîtiers de batterie ne sont pas bon marché, mais leur intégration étroite avec l’iPhone a quelques avantages. iOS il affichera le niveau de charge du boîtier de la batterie dans sa barre de notification en haut, par exemple, et peut également transmettre des données via le apporte la foudre le boîtier de la batterie. Si votre cas est éligible pour un remplacement, il peut être utile de le prendre dans Apple Store, qu’il ait ou non des problèmes. Vous aurez un modèle plus récent et il devrait y avoir moins de chance de développer des problèmes à l’avenir.

Selon Apple, les modèles concernés ont été fabriqués entre Janvier et octobre 2019 (des cas ont été annoncés en janvier). Si vous souhaitez profiter du programme, Apple indique que vous devrez le confier à un fournisseur de services agréé ou à un magasin Apple, où il sera examiné pour vous assurer qu’il est éligible. Si c’est le cas, Apple dit qu’il éliminera votre ancien modèle d’une manière respectueuse de l’environnement. Les cas concernés seront couverts pendant deux ans après leur vente initiale, selon Apple.