remplacement gratuit de l’écran iPad pour ces modèles

Apple répare l’iPad Air: voici quand demander une assistance gratuite

Le programme de réparation lancé il y a quelques jours, il est réservé uniquement aux propriétaires d’iPad Air de troisième génération produits entre mars 2019 et octobre 2019. Tous les autres modèles, en fait, sont exclus du programme lancé par Apple car, après une analyse minutieuse, ils n’ont pas les problèmes d’écran mort énumérés ci-dessus. Aller à n’importe quel Apple Store, ou dans les magasins agréés Apple, il sera donc possible demander le remplacement de l’écran qui, en fait, sera entièrement pris en charge par le Colosse de Cupertino. Cependant, pour bénéficier de l’assistance gratuite d’Apple, l’appareil endommagé doit être réparé dans le pays où il a été acheté et, bien entendu, il doit toujours être en garantie.

