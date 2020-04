Rencontrer et discuter – .

Google a renommé deux applications Hangouts qui gèrent la vidéoconférence et la messagerie instantanée. Ils seront appelés Google Meet et Google Chat à l’avenir.

Cependant, la marque Hangouts ne disparaîtra pas, car la version grand public de Hangouts restera en place.

Les utilisateurs de G Suite, quant à eux, pourront profiter des fonctionnalités Premium Meet jusqu’au 30 septembre.

iMessage et FaceTime. Ces deux applications iPhone par défaut sont parmi les meilleures applications mobiles d’Apple à ce jour. Le premier est vraiment ce qui vous gardera collé à votre iPhone pendant des années, même si Android peut sembler passionnant. Ils rappellent également l’échec spectaculaire de Google à les reproduire. Pendant des années, Google a essayé de trouver un rival iMessage et a continué à lancer l’application de chat après l’application de chat pour le faire. Cela a fait la même chose avec les applications de chat vidéo, déroutant les utilisateurs dans le processus. Si vous pensez que vous avez enfin tout compris, entre Hangouts, RCS et Duo, alors vous vous trompez. Préparez-vous à vous habituer à Google Meet et Google Chat. Ce ne sont pas de nouvelles applications Goole, elles remplacent simplement Hangouts Meet et Hangouts Chat. Le nouveau chat Google ne doit pas être confondu avec le chat Google existant qui pourrait gérer les SMS RCS sur votre téléphone Android. De plus, Hangouts ne va pas simplement disparaître. Vous en aurez toujours besoin.

Les changements n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment. Compte tenu de la crise mondiale de la santé des coronavirus, plus de personnes travaillent et étudient depuis leur domicile que jamais, et elles dépendent des applications de messagerie instantanée et de chat vidéo. Avec Zoom hors de question, les applications de Google auront certainement plus de succès pendant cette période. Plus les gens les utilisent, plus il sera facile pour tout le monde de s’adapter aux changements de nom. Hangouts a disparu pour toujours de G Suite, habituez-vous à Meet and Chat.

Dans le même temps, toute la transition pourrait confondre beaucoup de gens. En effet, la marque Hangouts ne disparaîtra pas. Seuls les utilisateurs de G Suite d’entreprise remarqueront le changement de nom de Hangouts Chat pour Google Chat. La même chose est arrivée à Hangouts Meet plus tôt cette semaine quand il a été transformé en Google Meet.

“Il n’y aura aucun changement dans la version grand public (classique) de Hangouts”, a déclaré un porte-parole de Google à The Verge.

Cela signifie que vous devrez peut-être utiliser Meet and Chat pour le travail et l’école, mais vous organiserez ensuite des Hangouts avec votre famille et vos amis pendant les verrouillages COVID-19. Oui, tout cela est très déroutant.

Nous prenons désormais en charge chaque jour 2 millions de nouveaux utilisateurs sur Google Meet et 100 millions d’étudiants et d’enseignants sur Google Classroom. Pour aider les entreprises et les écoles à rester connectées, nous avons étendu l’accès gratuit aux fonctionnalités avancées de Meet à tous les clients @GSuite jusqu’au 30 septembre 2020. https://t.co/RLveeT1D4z

– Sundar Pichai (@sundarpichai) 9 avril 2020

La bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Meet est que les fonctionnalités premium de l’application de chat vidéo seront disponibles gratuitement pour tous les clients G Suite jusqu’au 30 septembre. Google a annoncé jeudi la prolongation du délai. Les fonctionnalités premium étaient censées être disponibles gratuitement jusqu’au 1er juillet.

