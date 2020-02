Rencontrez Charles Simonyi; rayons cosmiques; Festival de la bière Star Brews; et plus – .

Charles Simonyi à bord de la Station spatiale internationale. (Photo de la NASA)

– Peu de gens peuvent dire qu’ils ont voyagé dans l’espace. Peu de gens peuvent dire qu’ils étaient aussi le développeur original de logiciels si répandus aujourd’hui que la plupart des gens ne pourraient pas travailler sans eux. Mais Charles Simonyi peut revendiquer ces deux réalisations, ainsi qu’une multitude d’autres. Simonyi a lancé le groupe d’applications chez Microsoft qui a construit la première version de Word et Excel. Il a également visité l’espace en tant que touriste à cinq reprises; a lancé sa propre entreprise (qui a ensuite été achetée par Microsoft); et a créé une fondation à but non lucratif qui fait don de millions de dollars aux communautés locales des arts et des sciences de Seattle. Simonyi parlera de sa vie et de sa carrière de 17 h à 19 h. le 26 février à Atlas Workbase.

– Le sans-abrisme est devenu omniprésent dans la région de Seattle. Les dirigeants de la ville se tournent vers de grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon pour payer des impôts afin de lutter contre le problème. Mais la solution à la crise des sans-abri peut aller au-delà d’une seule entreprise et de ses impôts. La station de radio KNKX et le Seattle Times ont travaillé sur une série de podcasts Project Homeless qui a examiné le problème à Olympie dans le but d’en savoir plus. Les membres de l’équipe du Projet sans-abri parleront de leur expérience dans Inside ‘Outsiders’: ce qu’une ville peut nous apprendre sur le sans-abrisme à 19h30. le 3 mars au Great Hall.

Voici d’autres faits saillants du calendrier .:

Astronomy on Tap: Cosmic Rain et White Dwarf Snow: Une conférence d’astronomes locaux sur la façon dont les rayons cosmiques affectent la galaxie à Peddler Brewing à Seattle; 19 h à 21 h, mercredi 26 février.

Geeks sur flotteurs: Une série d’excursions d’une journée pour les entrepreneurs dans l’espace technologique au départ du terminal Kenmore Air South Lake Union à Seattle; 8 h 30 à 17 h, le jeudi 27 février.

Atelier SAC: Comment se préparer à la diligence raisonnable: Un atelier sur ce que les startups doivent faire avant d’approcher des investisseurs providentiels pour un financement à WeWork Labs à Seattle; 12 h à 14 h, jeudi 27 février.

Les fondateurs vivent à Seattle: Un événement où cinq startups lancent leurs entreprises en 99 secondes à Galvanize à Seattle; 18 h à 21 h, jeudi 27 février.

Enflammer Seattle # 41: Un événement où les membres de la communauté donnent des conférences de 5 minutes sur une variété de sujets au Great Hall de Seattle; 19 h 30 à 21 h 30, le jeudi 27 février.

Fondamentaux pour les startups: Dix meilleures façons de bousiller votre startup: Un exposé sur les erreurs courantes commises par les startups au Fluke Hall de l’Université de Washington à Seattle; 12 h à 13 h, vendredi 28 février.

Autorisation de réussir: pourquoi nous auto-saboter et comment nous pouvons arrêter: Une présentation sur la résolution des problèmes courants liés à la motivation professionnelle chez Code Fellows à Seattle; 12 h 15 à 13 h, le vendredi 28 février.

Festival de la bière Star Brews: Un événement de dégustation de bière sur le thème de Star Wars à WithinSodo à Seattle; 19 h à 22 h, vendredi 28 février.

Faraday Cage Match: une soirée de perfectionnement scientifique compétitif: Une présentation où les étudiants diplômés prennent une idée de recherche et créent de l’improvisation autour d’elle à l’Auditorium d’UHeights à Seattle; 19 h 30 à 21 h 30, le vendredi 28 février.

XR Day: Explorer l’avenir de la conception et de la technologie XR: Une conférence d’une journée sur les progrès de la RV et de la RA au Husky Union Building de l’Université de Washington à Seattle; 8 h 30 à 17 h 30, le mardi 3 mars.

Une conversation avec Rahm Emanuel: Une présentation par l’ancien maire de Chicago sur la façon dont les gouvernements municipaux ont souvent plus de pouvoir que les agences fédérales à Temple De Hirsch à Seattle; 19 h à 20 h 30, le mercredi 4 mars.

Pour plus d'événements à venir, consultez le calendrier ., où vous pouvez trouver des rencontres, des conférences, des événements de démarrage et des rassemblements de geek dans le nord-ouest du Pacifique et au-delà.