Rencontrez le nouveau Jedi de Marvel & # 039; s Star Wars: The High Republic

Le voile commence lentement à se soulever sur les détails de la prochaine nouvelle ère du Guerres des étoiles univers, La Haute République. Cette nouvelle ère sera la pièce maîtresse d’un événement d’édition massif qui commencera cet été avec des romans à travers de multiples tranches d’âge, des adultes aux enfants, ainsi que des séries de bandes dessinées. L’écrivain Cavan Scott sera à la tête de la série Star Wars: The High Republic de Marvel et fournira de nouveaux détails sur la prochaine vague de fans Jedi qui ont hâte de se rencontrer.

La Haute République se déroulerait environ 200 ans avant la menace fantôme, le premier épisode de la saga Skywalker. Une époque où les guerres Sith ont pris fin et où l’Ordre Jedi est au sommet de sa puissance dans une grande période de paix. C’est aussi une époque où une grande partie de la galaxie connue vue pendant la saga Skywalker n’a pas encore été explorée. La République est toujours en expansion dans la bordure extérieure et la périphérie est plus une frontière indisciplinée que dans les films. Les Jedi sont à l’avant-garde de l’expansion, aidant la République dans ses efforts et opérant à partir d’un grand satellite connu sous le nom de Starlight Beacon. Les Jedi impliqués sont parmi les plus brillants jamais connus, avec leurs noms et apparences officiellement dévoilés.

Comme l’a révélé Scott à StarWars.com, Avar Kriss sera l’un des meilleurs et des plus brillants maîtres Jedi de l’Ordre Jedi, incroyablement compatissant et une inspiration pour tous ses compagnons Jedi autour d’elle. Keeve Trennis sera l’un de ces Jedi inspiré de Kriss, presque émerveillé. Trennis est têtue mais a besoin de se faire autant confiance qu’elle fait confiance à la Force. Il y a aussi Loden Greatstorm, un maître Twi’lek qui est l’un des meilleurs et des meilleurs professeurs de l’Ordre, voyant tout comme un moment d’apprentissage.

Un autre Jedi d’une grande noblesse est Stellan Gios. Alors que lui et Kriss deviennent ensemble une force avec laquelle il faut compter, il est stationné à la périphérie de la frontière de la galaxie tandis que Kriss est sur Starlight Beacon. Enfin, il y a aussi Vernestra «Vern» Rwoh, autrefois padawan de Gios. L’un des plus jeunes chevaliers de l’Ordre à 16 ans, alors qu’elle a du mal à s’intégrer avec ses pairs plus âgés, elle est déterminée à travailler dur au service de l’Ordre Jedi.

Il semble que l’accent soit mis sur le fait que ces personnages sont les meilleurs et les plus brillants à une époque de grande paix et de prospérité. Cependant, il a été dit que les récits de la Haute République commenceraient par un grand désastre et que de nouvelles menaces commenceraient à émerger. Espérons que tous ces nouveaux Jedi arrivant dans la galaxie Star Wars seront à la hauteur. Cela ressemble certainement à ce qu’ils peuvent.

Star Wars: La Haute République sort en août.

