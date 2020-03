Rencontrez les 5 finalistes du PDG Startup de l’année – .

Le PDG d’Athira Pharma, Leen Kawas, a remporté les honneurs de démarrage de l’année aux . Awards l’année dernière. (Photo . / Kevin Lisota)

Gérer une startup à croissance rapide n’est pas facile. Les chefs d’entreprise doivent avoir de la passion, du dynamisme, de l’intelligence et une capacité à voir dans les coins. Ils portent différents chapeaux et doivent naviguer à travers les hauts et les bas de la vie d’une startup.

C’est ce qui rend nos cinq finalistes des . Awards du Startup CEO de l’année si impressionnants. Dans une région comptant des centaines de startups performantes, ces entrepreneurs se démarquent.

Ce prix reconnaît le PDG d’une entreprise de moins de 200 employés. Les cinq finalistes du PDG Startup Tech de l’année sont Kristina Bergman, PDG d’Integris; Tushar Garg, PDG de Flyhomes; Diego Oppenheimer, PDG d’Algorithmia; Xiao Wang, PDG de Boundless; et Yifan Zhang, PDG de Loftium. En savoir plus à leur sujet ci-dessous.

Le vote communautaire est désormais en cours dans 13 catégories de prix .. Ces votes de la communauté seront combinés avec les commentaires de plus de 20 juges pour déterminer le gagnant dans chaque catégorie. Nous annoncerons les résultats en direct sur scène le 26 mars lors des . Awards – présentés par Wave Business – devant plus de 800 geeks au Museum of Pop Culture de Seattle. Le vote communautaire se termine le 6 mars. Vous pouvez vous inscrire pour des billets sur le site de l’événement ou ci-dessous.

L’an dernier, Leen Kawas, PDG d’Athira Pharma, a remporté le prix dans la catégorie Startup CEO of the Year.

Voir les finalistes du PDG Big Tech de l’année ici.

Soumettez vos votes ci-dessous, prenez vos billets et faites défiler vers le bas pour obtenir la description de chaque finaliste du PDG Startup Tech de l’année.

Créez votre propre enquête de rétroaction des utilisateurs

Kristina Bergman, PDG d’Integris

La confidentialité est une priorité pour les entreprises de divers secteurs, la législation y compris CCPA et GDPR étant désormais appliquée. La start-up de Seattle Integris surfe sur cette tendance avec des logiciels qui aident les entreprises à gérer les données personnelles et à respecter les obligations de conformité. Bergman a contribué au lancement d’Integris en 2016 après avoir été chef de produit chez Microsoft et directeur chez Ignition Partners, une société d’investissement basée à Bellevue, Washington. Integris a ouvert un deuxième bureau à Vancouver, en Colombie-Britannique. l’année dernière et a levé à ce jour 16 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Workday Ventures, Madrona Venture Group, Amplify Partners et Aspect Ventures.

Tushar Garg, PDG de Flyhomes

Il y a une multitude d’entreprises technologiques, grandes et petites, visant à changer la façon dont les gens achètent des maisons. Flyhomes, basée à Seattle, est devenue l’une des sociétés immobilières à la croissance la plus rapide avec sa stratégie unique d’achat direct de maisons avec de l’argent comptant pour ses acheteurs. L’objectif est de présenter ses clients comme l’équivalent des acheteurs au comptant, ce qui permet aux vendeurs de tirer le meilleur parti de leur propriété. Garg, un autre ancien directeur de Microsoft, a cofondé Flyhomes en 2015 avec son ancien collègue de Microsoft Stephen Lane. Flyhomes, classé n ° 81 sur le . 200, a levé 141 millions de dollars en août dernier et se développe à travers le pays.

—Diego Oppenheimer, PDG d’Algorithmia

L’intelligence artificielle et les logiciels d’apprentissage automatique deviennent de plus en plus cruciaux pour les entreprises de toutes tailles. Mais il peut être difficile à mettre en œuvre dans un processus de développement pour ceux qui ne connaissent pas la technologie. C’est là qu’intervient Algorithmia. La startup de Seattle accélère l’adoption de l’IA de quelques mois à quelques jours et heures, aidant des clients tels que Google, Vistaprint, les Nations Unies et autres. Oppenheimer, originaire d’Uruguay, a cofondé l’entreprise en 2013 après une carrière de 5 ans chez Microsoft. Algorithmia a levé un investissement de série B de 25 millions de dollars l’an dernier et est classé n ° 101 sur le . 200.

—Xiao Wang, PDG de Boundless

À l’âge de 3 ans, Wang est venu aux États-Unis de Nanjing, en Chine, et a obtenu des diplômes avancés de Stanford et de la Harvard Business School avant de se lancer dans des rôles de leadership en technologie. L’ancien chef de produit Amazon a cofondé Boundless pour garantir que les immigrants comme lui aient accès aux mêmes opportunités que lui. Désormais, la startup de Seattle est la première destination des immigrants qui demandent des cartes vertes basées sur le mariage aux États-Unis.La société aide les clients à se connecter avec des avocats, à déposer des demandes en ligne et à recevoir une assistance tout au long du processus. La startup de Seattle, l’une des premières spin-offs de Pioneer Square Labs, a levé 7,8 millions de dollars l’année dernière et est classée n ° 159 sur le . 200.

—Yifan Zhang, PDG de Loftium

L’idée de Loftium est née lorsque Zhang a déménagé pour la première fois à Seattle. Elle et son mari ont acheté une maison de ville et loué une chambre sur Airbnb. Le revenu supplémentaire a déclenché une idée d’entreprise qui a finalement évolué vers Loftium. La société a initialement aidé à fournir une aide au paiement aux acheteurs potentiels de maison qui ont accepté de partager leurs bénéfices Airbnb avec la société. La startup a récemment pivoté vers un modèle de location et a levé 15 millions de dollars auprès d’investisseurs pour contribuer à sa croissance à l’échelle nationale. Zhang a auparavant co-fondé la startup de mode à but non lucratif Styleta et l’application de fitness GymPact avant de lancer Loftium, qui est classé n ° 153 sur le . 200.

Un grand merci à notre partenaire de longue date, Wave Business, pour avoir soutenu cet événement communautaire amusant. Merci aussi à l’or et aux sponsors des catégories: BECU, BCRA, Blink, EY, JLL, Premera, Slalom et WSGR. Et à nos sponsors soutenant First Tech Federal Credit Union, Bader Martin, Akvelon, Flyhomes, Funko et Moz. Si vous souhaitez parrainer une catégorie ou une autre composante des . Awards, veuillez nous contacter à advertising@..com.