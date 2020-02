Rencontrez les avocats qui combattent les criminels qui infligent de la douleur en publiant des images sexuelles de leurs victimes – .

David Bateman, avocat et co-fondateur de Cyber ​​Civil Rights Legal Project (CCRLP), dans son bureau de Seattle de K&L Gates. (. / Lisa Stiffler)

Un tas de ses sœurs de sororité le faisaient, donc ça devait sembler pas grave. Les étudiantes ont créé des comptes sur un site «papa de sucre» où, en général, les hommes se connectent avec les femmes à travers une sorte de Craigslist sexuelle, les payant pour enregistrer et envoyer des photos et des vidéos explicites. Cela a fourni aux étudiants un peu d’argent de poche supplémentaire.

Mais pour un membre du club, à un moment donné, tout s’est mal passé.

L’homme qui reçoit ses vidéos les a publiquement téléchargées sur des sites de pornographie. Les vidéos se sont avérées populaires et il n’a pas fallu longtemps aux trolls Internet qui se cachent dans l’ombre pour identifier la femme et joindre son nom complet aux images graphiques.

La femme, que . n’identifie pas, a été publiquement humiliée et rejetée par au moins un employeur potentiel qui a trouvé une vidéo lors d’une recherche sur elle en ligne. Malgré les efforts pour supprimer les images graphiques, elles refont surface encore et encore.

“Elle sera là pour toujours”, a déclaré David Bateman, avocat au bureau de Seattle de K&L Gates. “Elle songe à changer son nom.”

Priver la vie privée de quelqu’un, son sentiment de sécurité, c’est un niveau de mal que les gens ne comprennent pas vraiment.

Chaque année, des milliers de personnes sont victimes du partage public non consensuel de photos et de vidéos à caractère sexuel, parfois appelé «pornographie de vengeance». La plupart des victimes sont des femmes, la plupart des auteurs sont des hommes, souvent d’anciens partenaires, selon les experts. Dans de nombreux cas, les images ont été prises avec permission ou étaient même des selfies.

Quoi qu’il en soit, ceux photographiés n’ont jamais voulu que les images personnelles soient publiées sur Facebook, Twitter, des sites pornographiques ou des plateformes comme «She’s a Homewrecker».

“C’est un comportement incroyablement cruel”, a déclaré Gary Ernsdorff, avocat superviseur de l’unité des opérations spéciales du bureau du procureur du comté de King. “Enlever la vie privée de quelqu’un, son sentiment de sécurité, c’est un niveau de mal que les gens ne comprennent pas vraiment.”

Il existe une force petite mais croissante qui lutte contre cette forme pernicieuse de criminalité numérique. Cela comprend les procureurs et les forces de l’ordre, ainsi que des organisations telles que le Cyber ​​Civil Rights Legal Project (CCRLP), qui a été formé par Bateman et sa collègue de Miami, Elisa D’Amico. L’effort fournit des services juridiques gratuits aux victimes à l’échelle internationale, y compris la sœur de la sororité.

Mary Anne Franks, à gauche, présidente de la Cyber ​​Civil Rights Initiative et professeur de droit à la faculté de droit de l’Université de Miami, et Elisa D’Amico, co-fondatrice du Cyber ​​Civil Rights Legal Project (CCRLP) et avocate K&L Gates basée Dans Miami. (Photo gracieuseté d’Elisa D’Amico)

Lancé il y a six ans, le CCRLP reçoit 1 000 demandes par an de personnes désireuses d’effacer leurs images sexuelles. Environ 50 avocats de K&L Gates aident au projet, qui a aidé 5 500 victimes.

«Il s’agit d’un soutien en temps réel pour les victimes qui n’auraient peut-être nulle part ailleurs où se tourner», a déclaré Mary Anne Franks, professeure de droit à la faculté de droit de l’Université de Miami et chef de file dans ce domaine. Les femmes sont en crise, a-t-elle dit, et ont besoin d’aide le plus rapidement possible.

“Il y a un sentiment constant de ce glissement hors de leur contrôle”, a déclaré Franks. “Chaque seconde, une image n’est pas supprimée, elle vous fait plus de dégâts.”

Phase un: le retrait

La publication non consensuelle d’images intimes joue d’innombrables façons. Dans un scénario quelque peu typique, un agresseur publie des images sexuellement graphiques sur de nombreux sites, créant souvent de faux profils ou adresses e-mail pour ce faire. Il joindra le nom de la victime et d’autres informations personnelles aux images, puis partagera les messages avec la victime et sa famille, ses amis et ses collègues de travail.

Certaines victimes sortent relativement indemnes de l’agression numérique, tandis que d’autres subissent de graves préjudices physiques et mentaux, notamment un ESPT et une perte ou un gain de poids. Les victimes peuvent perdre leur emploi ou se faire expulser de la maison par des parents en colère et honteux.

Alors que le surnom de «vengeance porno» est souvent attaché à la loi, Ernsdorff a déclaré que les images sont souvent plus innocentes que ne le suggère l’étiquette «porno» et les motifs sont variés.

Gary Ernsdorff, avocat superviseur à l’Unité des opérations spéciales du bureau du procureur du comté de King. (Photo du comté de King)

“C’est un désir de blesser quelqu’un d’autre pour des raisons très difficiles et souvent incomprises”, a-t-il déclaré. Certains cas semblent dus à la misogynie ou suivent des schémas classiques de violence domestique, avec un partenaire exerçant son pouvoir et causant des blessures.

Quelle que soit la cause, la première chose que les victimes ont hâte de faire est un «retrait», qui supprime rapidement autant de contenu sexuel d’Internet que possible. Les avocats du CCRLP aident les victimes en recherchant les images et en contactant les sites pour les faire retirer.

Le Digital Millennium Copyright Act (DMCA), qui a été adopté en 1998 pour protéger contre la publication illégale en ligne de documents protégés par le droit d’auteur, y compris des photos et des vidéos, apporte un peu de puissance aux démolitions. La loi autorise une personne qui a pris une image à dire à un site Web de la retirer, ou à faire face à une action en justice. Cela signifie que le DMCA s’applique lorsque le matériel sexuellement explicite était un selfie – mais pas s’il a été pris par quelqu’un d’autre.

Quarante-six États ont également adopté des lois interdisant le partage non consensuel d’images sexuelles, selon la Cyber ​​Civil Rights Initiative à but non lucratif. Le professeur Franks, qui est président de l’initiative, a écrit la première loi pénale sur la pornographie non consensuelle en 2013, qui est devenue un modèle pour d’autres lois de l’État. Washington a adopté sa loi sur la question en 2015; Ernsdorff a fait pression en sa faveur.

Au cours des dernières années, des sites comme Facebook, Twitter et des sites de pornographie à la carte sont devenus de plus en plus réactifs lorsqu’on leur a demandé de supprimer le contenu, a déclaré Bateman.

Mais abaisser les images une fois n’est pas toujours suffisant; les trolls copient et republient parfois les photos et les vidéos. Un site Web appelé DMCA Defender, lancé par une femme dont la fille a été victime de vengeance pornographique, surveillera le Web moyennant des frais et enverra des avis de retrait aux sites lorsque les images réapparaîtront. Les avocats du CCRLP peuvent également demander aux moteurs de recherche comme Google d’arrêter de partager des images sexuelles associées aux noms des victimes.

Phase deux: poursuite des auteurs



La deuxième phase consiste à poursuivre celui qui a publié le matériel en premier lieu. Le Cyber ​​Civil Rights Legal Project envoie des lettres de cessation et d’abstention aux auteurs, ce qui est souvent suffisant pour les faire arrêter ou les empêcher de publier des images s’ils n’ont menacé que de le faire, ont déclaré les avocats.

Une victime peut intenter une action pénale ou civile contre un auteur, selon la situation, mais il y a des obstacles importants à saisir les tribunaux. Souvent, les victimes ne réalisent même pas que publier des images intimes est un crime. S’ils décident de le signaler, la victime peut avoir besoin d’aller à la police et de partager des images sexuellement explicites avec les forces de l’ordre et les procureurs qui ne sont peut-être pas prêts à traiter de tels cas. Une action en justice peut exiger qu’une victime soit interrogée par des avocats de la défense qui pourraient lui poser des questions inconfortables sur ses antécédents sexuels et son comportement.

Et malgré le fait qu’il soit souvent clair qui a publié les images, les auteurs les nient fréquemment. C’est à ce moment-là que les forces de l’ordre ou des professionnels tels que l’équipe CCRLP lancent une enquête médico-légale. Au fur et à mesure que les auteurs se déplacent sur Internet pour publier et partager des images, ils laissent une trace numérique. Les sites qui fournissent un service Internet, des domaines Web et des adresses e-mail collectent tous des informations sur les utilisateurs. Les avocats peuvent assigner des dossiers d’entreprises de télécommunications et de technologie pour aider à révéler et à prouver qui a publié la pornographie.

“Nous marions les compétences médico-légales avec un pouvoir d’assignation légale”, a déclaré Bateman. “Le combo de ces deux est ce qui rend possible les enquêtes de cyber-criminalistique.”

Lorsque vos photos sont publiées, une fois sur Internet, elles sont là pour toujours. Internet ne pardonne pas facilement.

Dans deux affaires qui ont fait la une des journaux, K&L Gates a remporté des jugements de plusieurs millions de dollars pour les victimes. En 2017, une femme et un mari de Kent, Washington, ont remporté un prix du jury de 8,9 millions de dollars contre un homme qui a publié des images sexuelles et harcelé la femme. L’année suivante, une femme californienne a reçu 6,4 millions de dollars après avoir poursuivi un ex-petit ami qui avait publié du porno vengeance.

Les chiffres sont impressionnants, mais les auteurs n’ont souvent pas d’argent pour les payer, a déclaré Bateman.

Même s’il y a un règlement, la blessure peut persister indéfiniment.

“Imaginez l’impact d’avoir des photos sexuellement explicites envoyées à tout le monde sur votre liste Facebook”, a déclaré Ernsdorff. Les gens préfèrent se faire voler leur voiture ou cambrioler leur maison. Avec ces crimes, il y a de meilleures chances de continuer.

“Lorsque vos photos sont publiées, une fois qu’elles sont sur Internet, elles sont là pour toujours”, a-t-il déclaré. “Internet ne pardonne pas facilement.”

Solutions à long terme

Alors que les lois des États criminalisant la publication non consensuelle d’images intimes sont une bonne étape, Franks fait pression pour une réglementation fédérale. Une politique américaine créerait des règles et des définitions uniformes – et enverrait un message.

“Lorsque le Congrès adopte une loi, il souligne que c’est un grave préjudice qui est fait à la société”, a déclaré Franks.

La loi de Washington traite le crime de partage d’images intimes comme un délit grave; certains dans l’application de la loi aimeraient voir cela porté à un crime.

Les avocats du CCRLP auprès de K&L Gates disent qu’un autre changement important est que les gens décident que le comportement est mauvais et le découragent, tout comme la conduite avec facultés affaiblies ou la violence domestique sont devenues de plus en plus honteuses au fil des ans. Ils voient un certain mouvement dans cette direction.

«Depuis que nous avons lancé ce projet, les normes sociales et les discussions sur la pornographie non consensuelle ont changé», a déclaré D’Amico. Mais ce n’est clairement pas suffisant étant donné que les demandes d’aide «affluent tous les jours».

Franks et Ernsdorff font pression pour une formation accrue des forces de l’ordre afin de les encourager à reconnaître, enquêter et poursuivre ces cas.

“Nous voulons que le message soit diffusé que ce n’est pas OK”, a déclaré Ernsdorff, “que cela est incroyablement nocif pour les femmes et les autres victimes, et en tant que société, nous allons défendre les droits à la vie privée.”

Note de l’éditeur: Le financement de la série Impact de . est fourni par la Fondation de la famille Singh à l’appui du journalisme de service public. Les éditeurs et reporters de . opèrent indépendamment et conservent un contrôle éditorial complet sur le contenu.