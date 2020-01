Rendre Siri plus intelligent – est-ce pour cela qu’Apple a acheté Xnor.ai?

Alors que Xnor.ai était surtout connu pour sa capacité à détecter les personnes dans les flux de caméras intelligentes, Macworld suggère que la principale motivation d’Apple pour acheter l’entreprise aurait pu être de rendre Siri plus intelligent.

La raison la plus évidente de l’acquisition de Xnor.ai par Apple était d’améliorer la détection des personnes dans HomeKit Secure Video. Mais comme nous l’avons noté à l’époque, la technologie de l’entreprise a des applications plus larges…

Son principal objectif est l’apprentissage automatique et les outils de reconnaissance d’image qui peuvent fonctionner sur des appareils à faible consommation d’énergie, plutôt que de s’appuyer sur une infrastructure cloud. […]

Xnor․ai a construit une plate-forme «libre-service» qui a permis aux développeurs d’utiliser plus facilement le code et les données de l’intelligence artificielle dans leurs applications […]

L’intérêt de Xnor․ai sur l’IA sur l’appareil était probablement particulièrement intéressant pour Apple compte tenu de l’approche axée sur la confidentialité qu’elle adopte pour l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

Michael Simon de Macworld suggère que l’intérêt principal d’Apple pourrait être d’utiliser l’IA intégrée de l’entreprise pour rendre Siri plus intelligent.

En utilisant quelque chose appelé Edge AI, Xnor.ai a pu traiter son moteur d’algorithme sur l’appareil photo lui-même, ce qui signifie qu’il n’avait pas besoin de transmettre des images à un nuage lointain.

Cela revient à l’argument principal d’Apple en matière de confidentialité. Nous soupçonnons depuis longtemps que la raison pour laquelle Siri est à la traîne de Google Assistant et d’Amazon Alexa est qu’Apple ne recueille pas le même type d’informations que ces sociétés et est donc désavantagé. […]

En intégrant Edge AI dans la propre puce d’Apple via le moteur neuronal ou un nouveau coprocesseur, Siri pourrait être plus rapide et beaucoup plus capable, en apprenant de ce que vous faites et en priorisant les tâches en nature. Et tout cela pourrait fonctionner hors ligne, en exploitant la puissance énorme du système sur puce d’Apple et en faisant le travail d’un puissant cloud directement sur l’appareil.

Faire du traitement Siri sur l’appareil pourrait le rendre beaucoup plus intelligent, fait valoir Simon.

Il pourrait savoir dans quelle application nous sommes et réagir en conséquence. Donc, si nous sommes dans Photos, nous pourrions dire: “Partagez cela avec ma femme” et cela n’aurait pas besoin de clarification supplémentaire. Ou si nous lisons un article d’actualité dans Safari, nous pourrions dire: «Dites-m’en plus à ce sujet», et cela ferait la recherche appropriée.

C’est une pièce spéculative, mais l’argument a du sens, et il n’est pas impossible que Simon ait une source officieuse de Xnor.ai le pointant dans cette direction.

Je pense qu’Apple a pris la bonne décision avec Siri, privilégiant la confidentialité à l’intelligence, et a également observé que les appareils concurrents ne sont pas aussi intelligents qu’ils le semblent. Mais rendre Siri plus intelligent grâce au traitement sur appareil serait certainement une évolution très bienvenue.

Image: Shutterstock

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: