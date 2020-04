repéré à nouveau, mais avec une différence

Samsung a présenté en janvier le Galaxy A71, mais même alors, on savait qu’il ne viendrait pas seul. Il aurait dû y en avoir un à ses côtés variante 5G qui est toujours caché. Diverses informations sont apparues à ce sujet, notamment grâce à un benchmark apparu sur Geekbench et à certaines certifications. Maintenant, il est apparu à nouveau sur la plate-forme de test, mais comme une différence substantielle.

Lors du test précédent, le rapport indiquait que le smartphone était alimenté par un processeur domestique Samsung, un Exynos 980. Ce n’est pas le cas sur cette tournée. Le moteur du Galaxy A71 5G dans ce cas c’est un Qualcomm Snapdragon. C’est donc la version américaine du modèle qui porte en fait le code SM-A716U.

Samsung Galaxy A71 5G: processeur Snapdragon

Il est l’un des quatre chipsets non encore présentés par la société américaine, celui avec le Code lithium. Il s’agit d’un octa-core équipé d’une fréquence de base de 1,8 Ghz et que nous avons vu récemment également sur un Le nouveau smartphone de LG. Il y aura un support pour le processeur 6 Go de RAM et Android 10, bien sûr avec l’interface personnalisée Une interface utilisateur 2.0.

L’affichage de l’appareil sera un Panneau Super AMOLED de 6,7 pouces avec un trou où sera intégré un Capteur 32 MP. À l’arrière, il y aura quatre objectifs différents, un appareil photo principal de 64 MP, un ultra grand angle de 12 MP et deux modules de support de 5 MP chacun. Grâce à l’une des certifications, nous savons avec certitude qu’elle aura une batterie de 4370 mAh avec une technologie de charge rapide de 25 W