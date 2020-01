repéré avec une vitesse de charge de 66W

Il ne devrait pas manquer grand chose lors du prochain pic de lancement de Xiaomi. La prochaine série phare pour smartphones promet d’être quelque chose à désirer, à la fois le modèle de base, mais surtout le Modèle Pro. À propos de ce dernier, une information très intéressante a récemment été aperçue. Un des membres de Développeurs XDA a identifié une spécification notable concernant le modèle 10 Pro.

Le modèle en question, comme son titre l’indique, devrait arriver sur le marché avec une seule batterie et un support logiciel Technologie de charge rapide 66 W, 11 V à 6 A. En théorie, cela correspond à ce qui était précédemment vu par l’une des nombreuses certifications. Cette spécification est accompagnée du code M2001J1C qui devrait être précisément le Mi 10. Pro. Un autre nom de code est également signalé M2001J1E qui dans ce cas devrait être soit le Version Explorer, celui avec le panneau arrière “transparent”.

Xiaomi Mi 10

En ce qui concerne le modèle de base de la série, cependant, il faudra s’adapter, ironiquement, à un Technologie de charge rapide de 40 W, mais ce n’est pas ici. Comme prévu du haut de gamme, ils arriveront sur le marché avec le soutien de la chargement sans fil, également dans ce cas rapide. Pour le modèle de base, nous arrivons à 30W tandis que pour ce qu’est Pro 40W.

Pour le reste, les spécifications habituelles sont attendues. Un puissant Snapdragon 865 comme le cœur principal et un écran avec, en théorie, un Taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le secteur photographique s’annonce choquant même si l’optimisation du logiciel se verra. On parle d’un Capteur principal 108 MP et en général une configuration arrière quadruple.