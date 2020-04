repéré deux nouvelles fonctionnalités pour le chat, la sécurité et l’utilité

par WABetaInfo, nous avons découvert que les développeurs de la célèbre application de messagerie travaillent sur deux nouvelles assez importantes. L’une de ces deux sicurezza, et plus particulièrement la protection des sauvegardes. L’autre a un utilitaire plus pratique et concerne la possibilité de rechercher des fichiers multimédias. Voici donc les nouvelles de WhatsApp que nous verrons peut-être bientôt.

WhatsApp et les deux nouvelles nouvelles

Les développeurs tentent de rendre la fonction de sauvegarde de chat encore plus sécurisée. Comme, comment? ajouter un mot de passe, un aspect qui, dans l’état actuel des choses, n’est pas attendu. Il ne faut rien pour faire une sauvegarde qui enregistre l’historique dans Google Drive, un geste simple que tout le monde peut faire. Le mot de passe qui sera utilisé une fois la fonction introduite ne sera enregistré nulle part, ni sur Google Drive ni sur Facebook.

L’autre nouveauté, comme évoqué plus haut, concerne la possibilité de retrouver plus facilement les fichiers multimédias. Il s’agit toujours d’une fonctionnalité bêta pour les utilisateurs Appareil iOS et en développement pour ceux qui ont un androïde. C’est un mode de recherche avancé dans lequel il suffit d’entrer un mot pour rechercher parmi les documents, photos, vidéos, GIF, audio et plus encore.

Les deux ont été repérés sur WABetaInfo, ce qui indique qu’ils pourraient arriver sous peu, car non. Nous l’avons vu à plusieurs reprises, par exemple avec le mode sombre. Le processus de mise en œuvre peut être très lent, surtout s’ils apparaissent plusieurs problèmes pendant la phase de développementou les mêmes fonctions.