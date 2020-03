repéré sur le portail TENAA un nouveau smartphone milieu de gamme

Oppo a récemment dévoilé la version mondiale du haut de gamme Oppo Reno 3 sur le marché mobile et présentera prochainement également le nouveau smartphone haut de gamme, à savoir l’Oppo Reno Ace 2. Malgré cela, il a été repéré il y a quelques heures sur le portail chinois TENAA un nouvel appareil appartenant au segment de marché intermédiaire.

Un nouveau smartphone de la série Oppo A 2020 bientôt disponible?

Le nouveau smartphone repéré sur le portail chinois est actuellement connu sous le numéro de modèle PDAM10, mais selon les dernières rumeurs divulguées sur le net il semblerait qu’il s’agisse d’un nouvel appareil de la série Oppo A 2020. Le portail TENAA, en particulier, il nous a fourni une image assez complète concernant la fiche technique de cet appareil, même si pour le moment nous n’avons pas de photos ou d’images.

Analysons donc ce qui a été rapporté sur TENAA. L’affichage sur le terminal sera un panneau avec une diagonale de 5,6 pouces en résolution 2400 x 1080 pixels au format 20: 9. Pour donner vie à l’appareil, il y aura un processeur octa-core 2 GHz avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, mais pour le moment nous ne savons pas exactement de quel SoC il s’agit. Les dimensions seront égales à 162,0 x 75,5 x 8,9 mm alors que le poids sera de 188 grammes.

Les informations sur la connectivité et le secteur photographique ne manquent pas non plus. Plus précisément, ce dernier consistera en un caméra arrière quad avec des capteurs photographiques respectivement de 12 + 8 + 2 + 2 mégapixels. La connectivité fournit à la place Wi-Fi ac, Bluetooth, GPS et 4G avec prise en charge de la double carte SIM, tandis que la version du logiciel sera Android 10 avec l’interface utilisateur ColorOS.