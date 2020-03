repéré sur TENAA un nouveau smartphone avec le SoC Kirin 810

En plus du prochain milieu de gamme Honor 30S, il semble qu’il y ait un nouveau smartphone dans les plans de la société chinoise. Au cours des dernières heures, en fait, Un nouvel appareil de marque Honor a été repéré sur le célèbre portail chinois TENAA.

Un nouveau smartphone Honor arrive

Le prochain smartphone honneur a été repéré il y a quelques heures sur le portail chinois TENAA. Plus précisément, le périphérique entrant a été enregistré avec le numéro de modèle AQM-AL10 et il semble présenter un matériel matériel typique des smartphones milieu de gamme.

En tant que processeur, par exemple, il semble qu’il y aura un processeur HiSilicon Kirin 810, ou un SoC octa-core 2,27 GHz. Les coupures de mémoire interne incluent 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne (il y aura toujours la possibilité d’étendre la mémoire via microSD jusqu’à 256 Go). L’affichage sera à la place un panneau OLED d’une diagonale de 6,4 pouces avec un capteur biométrique intégré et une résolution de 2400 x 1080 pixels. Compte tenu de la résolution, il est probable que cet appareil se caractérise par la présence d’un double trou sur l’écran.

Le secteur photographique consistera plutôt en un triple caméra arrière avec des capteurs photographiques respectivement de 48 + 8 + 2 mégapixelstandis que la caméra selfie sera de 16 mégapixels. Les dimensions et le poids du nouvel appareil Honor seront égaux à 157,4 x 73,2 x 7,75 mm et 163 grammes. La batterie sera plutôt de 3900 mAh et il y aura un support pour une charge rapide.

Une caractéristique quelque peu inhabituelle est la version installée sur l’appareil. Selon ce qui a été rapporté sur TENAA, en fait, la version logicielle de ce nouveau smartphone par honneur sera toujours Android 9 Pie. Malgré cela, il est probable que les choses seront différentes lors du lancement officiel de cet appareil par la société chinoise. Nous verrons comment la situation évoluera.