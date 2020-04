repéré une nouvelle tablette de Huawei

Il y a quelques jours, des rendus d’une nouvelle tablette de la société chinoise ont été publiés en ligne Huawei, c’est-à-dire le Huawei MatePad T.Cependant, aujourd’hui, une autre tablette d’entreprise a été repérée en ligne, c’est-à-dire la prochaine Huawei MatePad. Ce dernier, en particulier, a été repéré dans une affiche officielle.

Huawei MatePad bientôt disponible avec prise en charge du M-Pen

L’affiche en question provient d’un magasin chinois et révèle à la fois l’aspect esthétique et quelques caractéristiques principales de ce nouvel appareil. En regardant l’affiche, nous pouvons voir comment cette tablette aussi prendra en charge la pointe de Huawei, à savoir le M-Pen. L’affichage sera assez étendu (les rumeurs parlent d’une diagonale égale à 10,4 pouces en résolution 2K) et il n’y aura ni encoches ni trous. Les cadres autour du panneau sont alors bien optimisés et symétriques entre eux.

Il y en aura également une au dos de la nouvelle tablette de la société chinoise caméra unique arrière accompagné d’un petit flashLED. Selon les dernières fuites, cet appareil photo comportera un capteur photographique de 8 mégapixels. À l’avant, il devrait également y avoir un appareil photo pour les selfies et les appels vidéo, toujours à partir de 8 mégapixels.

L’affiche repérée en ligne révèle alors d’autres nouvelles. À l’appel, il y aura un port de charge USB type C, le processeur HiSilicon Kirin 810, une batterie de 7250 mAh et la dernière version d’Android avec l’interface utilisateur EMIUI dans la version 10.1 Lite. Le nouveau Huawei MatePad il devrait ensuite être disponible en deux couleurs (blanc et gris) dans différentes versions et coupes de mémoire (version Wi-Fi et LTE avec 4/64 Go ou 4/128 Go).