Reportage des retrouvailles des amis sur HBO Max retardé en raison du coronavirus – .

HBO Max est un nouveau service de streaming qui devrait être lancé en mai 2020.

Au milieu d’une multitude de services de streaming, HBO Max espérait qu’une émission de retrouvailles très attendue des «amis» l’aiderait à faire sensation et à démarrer.

Le spectacle des retrouvailles des «Amis» a depuis été retardé à cause du coronavirus. Alors que les États-Unis travaillent toujours dur pour contenir le virus et l’empêcher de se propager, chaque production hollywoodienne est effectivement en pause indéfinie.

Bien que vous puissiez présenter des arguments solides en faisant valoir que la dernière chose dont nous avons besoin est encore un autre service de streaming, le HBO Max d’AT & T semble vraiment convaincant. En plus d’offrir aux utilisateurs la stabilité attendue du contenu HBO, HBO Max proposera également une programmation et des émissions originales de Warner Bros., New Line, DC Entertainment, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, etc.

Au-delà de cela, HBO Max sera également le lieu où les abonnés pourront profiter des six saisons (148 épisodes!) De The Fresh Prince of Bel-Air, une comédie classique des années 90 qui a été remarquablement absente des plateformes de streaming. Pourtant, il ne fait aucun doute que la plus grande émission à venir sur HBO Max est Friends, la populaire émission NBC qui a connu un regain de popularité lorsqu’elle était sur Netflix depuis quelques années.

Bien que Friends soit l’un des programmes les plus diffusés de Netflix, il a quitté le catalogue de Netflix en décembre dernier. HBO Max devant faire ses débuts en mai de cette année – et il reste à voir si le coronavirus a un impact sur le lancement – le nouveau service de streaming était sur le point de faire sensation avec une réunion de réunion des amis très attendue.

Il se trouve que la réunion a été suspendue en raison du coronavirus, ce qui a mis en suspens indéfiniment chaque production à Hollywood. Le Hollywood Reporter note:

Des sources indiquent au Hollywood Reporter que la spéciale non scénarisée devait être filmée lundi et mardi prochains sur la maison emblématique et ancienne de la série au stade 24 du studio Warner Bros. à Burbank. Compte tenu de l’état actuel de la pandémie mondiale de coronavirus, la production a été retardée au moins jusqu’en mai. Une date de tournage officielle n’a pas été déterminée car il n’est pas clair quand une programmation pourra reprendre la production.

C’est clairement un coup dur pour HBO Max étant donné que tout nouveau service de streaming doit faire sensation au lancement. En effet, nous avons vu comment la popularité de The Mandalorian sur Disney + a contribué à stimuler les abonnés il y a quelques mois. Soit dit en passant, Apple TV + a publié une série d’émissions apparemment convaincantes, mais il leur manque toujours ce programme incontournable qui fait parler les masses.

À ce rythme, on ne sait pas encore si la réunion des Amis aura un impact sur le lancement de HBO Max ou si la réunion ne sera diffusée que quelques mois plus tard qu’initialement prévu.

