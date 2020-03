Réseaux sociaux et livres, les meilleurs lieux de rencontre pour les alcooliques

Le scénario des médias sociaux se compose essentiellement de deux macro-catégories: d’une part, en fait, les soi-disant réseaux sociaux généralistes (comme Facebook et Twitter), basé sur l’interaction et le partage de plusieurs contenus; d’autre part, cependant, je réseaux sociaux défini thème, car ils sont dédiés à des fins ou à des types de supports spécifiques.

Il s’agit de plateformes développées de manière à faciliter l’organisation des relations sociales autour d’intérêts partagés, s’adressant ainsi à un public exclusivement ciblé. Parmi les nombreux services de réseaux sociaux “thématiques” disponibles sur le net, il existe également plusieurs réseaux sociaux littéraires, réel lieux de rencontre virtuels pour bookalcoholic. Ce qui distingue ces plateformes des autres, mais en général ce qui distingue les réseaux sociaux thématiques-littéraires des réseaux généralistes, c’est que dans les premiers, toute action entreprise, toute activité est retracée sur un seul thème: le livres.

aNobii, le social conçu exclusivement pour les amateurs de livres et de lecture

L’une des plateformes de réseaux sociaux les plus utilisées dédiées à la passion de la lecture est sans aucun doute aNobii. Ceci, avec sa communauté de lecteurs qui dépasse les trois cent mille utilisateurs, occupe la première place service de lecture sociale le plus populaire dans notre pays. aNobii a été fondée en 2006 à Hong Kong et est maintenant largement utilisée dans treize langues différentes. A la base du projet, il y a une idée assez simple: “L’idée de aNobii m’est venue après avoir lu un livre sur le web 2.0. J’habitais à Hong Kong et ressentais le besoin de savoir quelles autres personnes l’avaient lu dans ma ville. Je voulais les confronter, je voulais échanger mes impressions avec eux et faire rapport d’autres livres sur le sujet. ” C’est ce qu’a déclaré son créateur Greg Sung, à l’occasion d’une rencontre avec le public qui s’est tenue à Milan, en février 2009.

Comme tout réseau social, tout le monde peut s’inscrire à aNobii en créant son profil, et ainsi faire partie de la grande Communauté d’Anobiens. Chaque utilisateur a la possibilité de construisez votre propre bibliothèque, pouvoir compter sur un catalogue de plus de 10 000 000 de titres, et montrer ainsi aux autres Anobiens quels livres ont été lus, ou lesquels ils souhaitent lire à l’avenir.

Il est possible de leur donner une évaluation ou écrire un avis, afin d’aider et de guider les autres lecteurs dans le choix du titre à lire, et donc de déconseiller ou de déconseiller les œuvres consommées par ceux qui ont des goûts similaires. Vous pouvez vous inscrire ou créer des groupes de discussion pour des sujets spécifiques, pour entrer en contact et établir un dialogue direct avec les utilisateurs intéressés par le même sujet, et ainsi créer un nouveau réseau de relations. Ou vous pouvez rechercher et suivre les pages des auteurs ou des éditeurs, afin de recevoir des notifications sur les nouvelles versions, ou garder un œil sur la zone Streaming, idéale pour suivre les activités des autres anobiens et découvrir de nouveaux livres. En bref, aNobii est un réseau social à tous égards, et quiconque décide de rejoindre cette grande communauté de passionnés de livres fait partie d’une famille.