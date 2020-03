Resident Evil 2 Remake: Comment changer vos costumes

Le remake de Resident Evil 2 suit la tradition de la série de laisser le joueur sélectionner différents costumes pour les personnages jouables, leur permettant de compléter l’histoire dans une variété de tenues.

Resident Evil 2 dispose d’un certain nombre de modes déblocables, mais il n’est pas à l’abri de l’attrait des DLC. Les personnes qui ont acheté l’édition Deluxe de Resident Evil 2 ou acheté le costume DLC auront accès à de nombreux costumes dès le départ. Les personnes qui n’ont pas dépensé d’argent supplémentaire ne verront pas de nouvelles tenues avant d’avoir terminé leur première partie.

Il existe plusieurs costumes à débloquer dans Resident Evil 2 et . a créé ce guide utile pour dire aux joueurs comment changer de tenue, ainsi que décomposer les différents costumes et comment les débloquer.

Comment changer les costumes

Une fois que le joueur démarre le jeu pour la première fois, il aura la possibilité de définir les tenues pour chaque personnage dans le menu Costumes, qui apparaît sur le même écran qui permet aux joueurs de choisir entre le scénario de Leon ou Clair. C’est sur cet écran que le joueur peut définir des costumes individuels pour les deux personnages, dont certains ont des filtres d’écran associés qui peuvent être désactivés si le joueur ne veut pas les utiliser.

Si le joueur a commencé le jeu, il peut changer de costume à tout moment dans le menu pause en sélectionnant l’option Costumes.

Quels costumes Leon et Claire peuvent-ils porter?

Il y a un certain nombre de costumes différents dans Resident Evil 2 qui peuvent être débloqués via un gameplay normal ou achetés en DLC.

Il est possible d’acheter cinq costumes individuellement ou en lot sur la bonne boutique numérique du jeu, ainsi qu’en achetant l’édition Deluxe. Leon a le “Arklay Sheriff” (pensez à Rick de la première saison de The Walking Dead), tandis que Claire a “Military”, qui est l’équipement militaire. Claire a également une tenue de motard appelée “Elza Walker”, qui est une référence au rôle principal féminin de la version originale inachevée de Resident Evil 2. Leon et Claire ont une tenue appelée “Noir”, qui leur donne un costume de gangster rétro. Les personnes qui possèdent la version PlayStation 4 du jeu peuvent télécharger gratuitement des costumes “98”, qui ressemblent aux modèles pixelisés du Resident Evil 2 original.

Si le joueur termine le mode histoire avec un personnage, il débloquera une autre tenue pour l’autre personnage qui pourra être utilisée lors de la prochaine partie, ainsi que des versions sans costumes / sans veste des costumes de base qui sont visibles tout au long de l’histoire. . Les nouvelles tenues sont basées sur les costumes qu’ils portaient dans l’original Resident Evil 2, donc Leon aura sa vieille tenue de police et Claire aura son équipement de motard violet. Il est également possible d’acquérir ces tenues en dépensant de l’argent réel pour débloquer des récompenses en jeu.

Resident Evil 2 est maintenant disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Star Wars: Clone Wars change la signification de la scène séparatiste de l’attaque des clones

