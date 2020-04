Resident Evil 3: Comment vaincre Nemesis (la première fois)

Le remake de la troisième entrée de la série, Resident Evil 3 fournit les événements du jeu original pour répondre aux attentes d’un public moderne. Avec de superbes graphismes et un design visuel, Resident Evil 3 est l’un des jeux les plus impressionnants à ce jour. Combiné avec son moteur d’éclairage et sa conception audio, le jeu incarne l’horreur de survie en tant que concept. Rempli à ras bord de menaces et d’ennemis, à côté d’un sentiment omniprésent de tension et d’anxiété, le jeu peut envoyer des frissons dans la colonne vertébrale même des vétérans les plus endurcis. Resident Evil 3 est un exemple presque parfait d’un jeu d’horreur de survie et servira de référence pour le genre pour les années à venir.

On peut dire que le premier véritable défi auquel les joueurs seront confrontés dans le jeu est leur première rencontre au combat avec l’antagoniste titulaire, Nemesis. Un monstre dont la réputation est connue dans la communauté des joueurs. Depuis le premier jeu sorti, la créature a développé une appréciation des fans par les vétérans de la série et les étrangers. Dans ce redémarrage moderne du titre, Capcom a équipé le géant d’un ensemble d’outils aussi large que les joueurs. Ce qui prépare le méchant avec suffisamment d’armes dans son arsenal pour envoyer même les joueurs les plus forts. Lorsque vous lui faites face pour la première fois, quelques conseils seront nécessaires pour renverser le grand monstre.

Face à cette itération du méchant, Nemesis sera armé d’un puissant lance-flammes et de sa variété d’attaques de mêlée dangereuses. Cela fait du monstre une menace à longue et courte portée, obligeant les joueurs à s’adapter à son arsenal d’armes oppressant.

Combattre cette version de Nemesis obligera les joueurs à utiliser les boîtes dans l’arène pour éviter ses attaques. Tout en tirant sur la réserve de carburant sur le dos de Nemesis, qui alimente son lance-flammes. Tirez sur la réserve jusqu’à ce qu’elle explose sur Némésis, tout en utilisant les cases données pour manœuvrer et obtenir un avantage de position sur la créature.

Après l’explosion de la réserve, déchaînez un puissant barrage de coups de feu et de tirs de lance-grenades pour réduire la santé du méchant. Tout en évitant ses puissantes attaques. Continuez à regarder le méchant jusqu’à ce qu’il soit finalement vaincu.

Resident Evil 3 est disponible sur PS4 et PC.