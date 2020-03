Resident Evil 3 Remake contre Resident Evil 3 en vidéo

Il ne reste qu’un mois pour le lancement de Resident Evil 3 Remake. Le nouveau Capcom arrivera sur le marché le 3 avril et sera disponible sur Xbox One, PS4 et PC. La société japonaise n’a pas précisé les améliorations graphiques qu’elle offrira sur PS4 Pro et Xbox One X, mais nous pouvons nous attendre à quelque chose de similaire à ce que nous avons vu dans Resident Evil 2 Remake.

Pour ouvrir la bouche, GameSpot a récemment publié une vidéo où ils comparent Resident Evil 3 Remake avec le classique de 1999, et le résultat est fantastique. Il est clair que nous sommes confrontés à un énorme saut générationnel et que les différences graphiques entre les deux jeux sont abyssales, mais en même temps, elles sont parfaitement identifiables et le remake a réussi à maintenir avec grand succès toute l’essence de l’original.

Dans la vidéo, nous pouvons voir plusieurs scènes de l’original recréé dans le remake et le résultat est fantastique. Comme nous vous l’avons dit à plusieurs reprises dans Resident Evil 3 Remake, nous avons une approche beaucoup plus marquée en faveur de l’action, quelque chose qui contraste avec la touche de terreur présentée par Resident Evil 2 Remake, un jeu que nous avons eu l’occasion d’analyser à l’époque et Cela nous a laissé un bon goût.

Resident Evil 3 Remake vise le sommet

Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent confirme que le nouveau Capcom a tous les suffrages pour rivaliser avec Resident Evil 2 Remake pour le titre de “meilleur remake de l’histoire”. Le moteur RE a permis à Capcom de recréer chaque section de Raccoon City, et les scénarios extérieur et intérieur ont fière allure.

La modélisation des personnages est presque parfaite, les animations sont très bonnes et les effets de lumière et d’ombre touchent à la perfection. Nous devrons voir, oui, comment ils ont résolu le problème de l’optimisation. En ce sens, nous avons des raisons d’être positives, car Resident Evil 2 Remake évolue très bien même sur un équipement qui répond à peine aux exigences minimales. Puisqu’il utilise le même moteur graphique que Resident Evil 3 Remake, il n’y a aucune raison de penser que ce dernier causera des problèmes.

Je vous rappelle que pour déplacer Resident Evil 3 Remake de manière optimale en 1080p, nous aurons besoin d’un PC équipé de Windows 7 64 bits, d’un processeur Core i5 4000 ou d’un Ryzen 3 1200, 8 Go de RAM et d’une carte graphique Radeon RX 570 ou d’un GTX 1060 6GB. Si nous avons une équipe plus puissante, nous n’aurons pas de problèmes pour en profiter dans les résolutions 1440p, tant que nous ajusterons la qualité graphique.