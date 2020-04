Resident Evil 3 Remake, examen: un délice technique

La sortie de Resident Evil 3 Remake a eu lieu le 3 avril, mais nous avons eu un accès anticipé la même chose quelques jours auparavant, ce qui nous a permis de le tester à fond et de terminer notre analyse plus tôt que prévu.

Ceux d’entre vous qui nous lisent quotidiennement savent déjà que je suis un fan absolu de la franchise Resident Evil depuis que j’ai joué l’original sur PS1 et plus tard sur PC. Au fil des ans J’ai eu la chance de pouvoir profiter de toutes les livraisons principale et la plupart des retombées et des livraisons secondaires, et la vérité est que j’attendais avec impatience la sortie de Resident Evil 3 Remake.

Le classique de la fin des années 90 était l’un des épisodes les plus intéressants de la franchise, non seulement pour tous des nouvelles qui ont été introduites à un niveau jouable, comme la possibilité de fabriquer des munitions, des esquives, la prise de décision et d’autres changements mineurs qui ont facilité la gestion des stocks, mais aussi en raison de le cadre. La forte présence des sites extérieurs de Raccoon City était l’une des choses que j’aimais le plus, et j’avais hâte de voir comment ils étaient mis en œuvre dans Resident Evil 3 Remake.

Sur le plan technique, le RE Engine est un moteur graphique très performant, mais il fonctionne mieux avec des réglages intérieurs et une amplitude relativement faible, donc l’adaptation de ces paramètres extérieurs était un défi évident que, finalement, Capcom a réussi à résoudre sans problème.

Je vous dis déjà qu’en général, mes impressions ont été très bonnes. J’ai vraiment aimé Resident Evil 3 Remake, surtout à un niveau technique et jouable, mais je suis clair que nous sommes face à un jeu qui aurait pu donner beaucoup plus de lui-même, et qui semble être alourdi par quelques mauvaises décisions parmi lesquelles je soulignerais, sans aucun doute, un développement “pressé”.

Resident Evil 3 Remake: configuration et équipement de test

Avant d’évaluer l’aspect technique, le gameplay et l’historique, nous passerons en revue les exigences matérielles du jeu, les équipements que nous avons utilisés dans cette analyse les résultats que nous avons obtenus au niveau de optimisation et les erreurs ou échecs que nous avons pu identifier.

Cela vous permettra d’avoir une idée claire de que pouvez-vous attendre graphiquement et en termes de fluidité, et nous expliquerons également l’impact de ces éventuelles erreurs ou échecs dans le développement du jeu. Allons-y avec les exigences officielles que Capcom avait données à l’époque pour déplacer Resident Evil 3 Remake:

Exigences minimales

Windows 7 64 bits.

Processeur Core i5 4460 ou AMD FX 6300.

8 Go de RAM.

Carte graphique GTX 760 ou Radeon R7 260X avec 2 Go.

Exigences recommandées

Windows 7 64 bits.

CPU Core i7 3770 ou AMD FX 9590.

8 Go de RAM.

Carte graphique GTX 1060 de 3 Go ou Radeon RX 480 de 4 Go.

Nous avons des exigences identiques à celles de Resident Evil 2 Remake, et c’est normal, car ils utilisent tous les deux le même moteur graphique et ils ont une finition technique pratiquement identique. Évidemment, ce n’est pas mal du tout, car comme nous vous le disons dans notre analyse, Resident Evil 2 Remake a une qualité graphique exceptionnelle et est la meilleure que nous ayons vue dans la génération actuelle.

Ensuite, nous vous laissons les informations du l’équipement que nous avons utilisé pour l’analyse et la configuration graphique.

Nous avons dépassé les exigences recommandées du jeu, nous l’avons donc configuré dans une qualité maximale et nous avons utilisé la résolution native du moniteur, 2 560 x 1 440 pixels. Le moniteur que nous avons utilisé a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et est compatible avec G-Sync.

Je n’ai eu aucun problème de performance avec des moyennes stables autour du 120 images par seconde, bien que dans certaines scènes ce chiffre puisse tomber moins de 90 images par seconde, en particulier dans les endroits ouverts, alors qu’à d’autres occasions, j’ai vu comment il dépassait le 160 images par seconde. Les temps de chargement sont minimes (quelques secondes), à la fois dans le SSD SATA III et dans le PCIE.

Cette grande variabilité de la fréquence d’images par seconde, et le fait qu’elle soit particulièrement visible sur les scènes ouvertes, suggère un petit problème d’optimisation dans des situations spécifiques, bien que cela puisse être dû à une limitation du moteur RE, car je me souviens avoir vu une tendance similaire dans Resident Evil 7 et, dans une moindre mesure, dans Resident Evil 2 Remake.

Sur le plan technique, la stabilité du jeu est parfaite et je n’ai pas eu d’erreurs graves pendant toutes les heures que je lui ai consacrées ces jours-ci, ce qui est certainement apprécié. Cependant, deux problèmes surviennent occasionnellement et pèsent sur l’expérience de jeu: animations zombies à 30 images par seconde et les Défaillance du système Reflex des scénarios.

Des animations à 30 images par seconde étaient déjà présentes dans Resident Evil 2 Remake, mais elles n’ont affecté que les ennemis qui étaient très loin de nous et ne nous ont jamais vraiment dérangés. Dans Resident Evil 3 Remake, les choses changent beaucoup. J’ai eu des affrontements avec des zombies à une distance moyenne où ces animations n’auraient pas dû se produire, et pourtant elles se sont produites. Pas normalC’est-à-dire que cela m’est arrivé deux fois de jouer avec Jill Valentine et une fois de jouer avec Carlos Oliveira, mais cela m’a totalement bluffé.

Le deuxième problème était également présent dans Resident Evil 2 Remake, mais son impact était minime, car il ne pouvait être vu qu’avec une certaine clarté dans des sections très spécifiques du poste de police et sous un angle spécifique. Dans Resident Evil 3 Remake, la qualité de l’éclairage, des ombres et des reflets est excellente, mais il y a des sections, comme le poste de police et le laboratoire, où vous pouvez voir erreurs majeures dans les réflexions de surface c’est moche le tout.

L’intelligence artificielle des zombies a également été légèrement différente de celle de Resident Evil 2 Remake. Ils sont plus agressifs, et parfois ils se sont levés même quand j’avais “vérifié” avec le couteau qu’ils semblaient être hors de combat, me donnant une surprise désagréable. Dans l’ensemble, en général le gameplay lui-même de Resident Evil 3 Remake rend beaucoup plus facile de les gérer et qu’ils ne constituent pas une menace réelle, comme nous le verrons plus loin.

Comme ce fut le cas avec la démo Resident Evil 3 Remake n’utilise pas de processeurs avec plus de quatre cœurs, il fonctionne sans problème dans les configurations avec 8 Go de RAM et consomme beaucoup de mémoire graphique, mais ne vous inquiétez pas, il fonctionne très bien à partir de 4 Go RX 570 ou 3 Go GTX 1060. Sauver le sujet de la variabilité d’images par seconde dont nous avons parlé est un jeu très bien optimisé et avec une qualité graphique de premier ordre.

La modélisation des caractères et la qualité graphique globale sont presque parfaites

La chose la plus frappante dans la section technique de Resident Evil 3 Remake est la modélisation et le degré de détail des personnages. Le degré de réalisme atteint par Capcom est fantastique et il est perceptible même à tous les niveaux, bien que la qualité des mailles appliquées sur la peau des personnages et de leurs vêtements se démarque, où le sang et la saleté s’accumulent d’une manière très détaillée.

LLes blessures que nous subissons et celles que nous infligeons les ennemis sont également parfaitement marqués, comme ce fut le cas avec Resident Evil 2 Remake, qui ajoute une touche de très bon réalisme qui complète un ensemble exceptionnel.

La modélisation des personnages est, avec les effets d’ombre et de lumière, le meilleur de Resident Evil 3 Remake d’un point de vue technique, bien que la recréation et l’adaptation des paramètres de l’original ne soit pas loin non plus. Le cadre a des moments lumineux et le niveau de détail des scénarios est parfois écrasant, mais il contraste avec certains emplacements légèrement plus fades qui n’atteignent pas tout à fait le niveau qui serait souhaitable, comme la zone d’égout, par exemple .

Les animations grattent à un grand niveau, sauvegardant les détails dont nous avons discuté dans la section précédente (les zombies loin à 30 images par seconde), et jouent un rôle très important, car affecter le gameplay en esquivant les mouvements. Bien comprendre les animations des ennemis est la clé pour réaliser des esquives parfaites qui nous permettent d’avoir un avantage et de sortir des situations délicates, bien que nous en parlerons plus tard.

Pour en revenir aux effets de lumière et d’ombre, nous avons une combinaison brillante. Il n’est pas parfait à cause des erreurs dans les réflexes dont nous avons déjà parlé, et aussi parce que Nous avons trouvé quelques sections dans lesquelles l’éclairage n’affecte pas les éléments qui l’entourent comme il se doit. Par exemple, dans l’image ci-jointe, le feu devrait éclairer les voitures à proximité d’une manière différente, et celle juste derrière apparaît totalement sombre.

En faisant une évaluation moyenne, je suis clair que, malgré ses petites lacunes, la section graphique de Resident Evil 3 Remake est remarquable. Capcom a très bien résolu les scénarios “ouverts” sans avoir à faire de grands sacrifices et a réussi, à certains égards, à aller plus loin que ce que nous avons vu dans Resident Evil 2 Remake, bien que malheureusement dans d’autres, nous ayons vu un petit pas en arrière .

Le rapport qualité-performance graphique est des meilleurs que nous ayons vus dans la génération actuelle, car nous n’avons pas besoin d’un équipement haut de gamme pour le jouer dans des conditions entièrement optimales, et la netteté et la qualité d’image qu’il offre même avec des valeurs moyennes-élevées est très bonne.

La section son pas hors de propos pas du tout. Les effets sont puissants et bien pensés et exécutés, la musique s’intègre parfaitement, ajoute une touche de tension si nécessaire et le doublage est bien résolu (Surtout celui de Carlos Oliveira), bien que je manque un petit accent oriental sur des personnages comme Mikhail Viktor et Nikolai Zinoviev.

Gameplay et histoire: l’éternel débat entre innover ou se répéter

Avec Resident Evil 2 Remake, nous avons vu un engagement clair à innover sans introduire de changements trop radicaux, ce qui a permis à Capcom garder l’histoire et le récit de l’original, ainsi que tous ses moments clés. Certains de ces moments ont été étendus et améliorés, et le résultat a été, malgré la simplification dans certains endroits et puzzles, presque parfait.

Dans Resident Evil 3 Remake, nous avons un pari plus innovant en termes d’histoire et de narration. L’argument d’origine est conservé, mais d’importants changements sont introduits qui affectent à la fois le développement du jeu et les situations auxquelles le joueur doit faire face ainsi que les scénarios et les lieux qu’il doit parcourir.

Il y a une coupe importante de lieux emblématiques de l’original que nous ne visitons plus, bien qu’ils soient mentionnés dans Resident Evil 3 Remake, tels que la tour de l’horloge, et les confrontations présentes dans l’original sont également supprimées qui ont été gravés dans notre mémoire. Je ne veux pas aller en profondeur parce que je ne veux pas te gâter, mais j’ai le sentiment que Capcom a coupé trop de contenu et trop d’endroits.

Si on sait ce qu’on fait et qu’on se donne un petit “vidilla” nous pouvons terminer le jeu en cinq heures environ environ. Il offre une certaine valeur quand il s’agit de le rejouer, grâce aux réalisations et à la boutique d’objets, où nous pouvons acheter des armes et des pièces qui nous aideront à profiter de l’aventure principale d’une manière différente, mais nous n’avons pas de mode de jeu supplémentaire, même le mode “mercenaire” n’est pas présent.

Dans Resident Evil 2 Remake, en revanche, nous avions une grande quantité de contenu de fin de jeu qui garantissait des heures de plaisir: le quatrième survivant, avec le Hunk ignifuge, la même aventure mais avec Tofu, et plus tard, nous avons vu l’arrivée du DLC gratuit avec les histoires des survivants fantômes.

Resident Evil 3 Remake manque de contenu, malheureusement, un problème qui ne Resident Evil Resistance parvient à résoudre, car il s’agit d’un mode multijoueur avec une approche de type Chat et souris Bien qu’il offre un potentiel évident, il n’est pas du tout bien résolu. Oui, c’est un ajout qui ajoute un peu et donne de la valeur à l’ensemble, mais qui a beaucoup de place à l’amélioration tant sur le plan technique que jouable (il est très déséquilibré).

Le gameplay est basé sur la base que nous avons vu dans Resident Evil 3 et représente un clair pariez sur l’action avec des puzzles très simplifiés. Les scénarios sont linéaires, il est impossible de se perdre ou de se coincer, et Nemesis a un rôle de premier plan pendant la première étape du jeu, mais petit à petit elle perd de la vitesse.

Grâce au mouvement d’esquive, présent chez Jill Valentine et Carlos Oliveira, les zombies ne représentent pratiquement aucune menace, sauf si nous commettons de très graves erreurs de positionnement. Cela nous aide également à surmonter avec succès les confrontations avec les boss finaux et les ennemis dangereux, comme ceux que nous trouverons dans la zone de l’hôpital.

La réponse des deux personnages est très bonne et Capcom a su introduire des nuances qui les différencient de manière subtile mais claire. Jill Valentine nous donne le sentiment d’être plus agile, tandis que Carlos Oliveira est plus un “tank”, en fait quand nous complétons une esquive parfaite, il jette un coup de poing dévastateur. Bon travail à cet égard par Capcom, car je pense qu’il a très bien adapté le gameplay de l’original, même si je pense qu’il est un peu en deçà de la difficulté, avec le défi global posé par Resident Evil 3 Remake.

Notes: un excellent remake, mais inférieur au remake de Resident Evil 2

J’avais des doutes sur Resident Evil 3 Remake. Je pensais avoir tous les bulletins de vote pour arracher le titre de meilleur remake de Resident Evil 2 Remake, mais le fait que son développement a été achevé en si peu de temps cela m’a fait sérieusement douter de la qualité finale du jeu.

Finalement, j’ai pu voir que mes craintes n’étaient pas infondées. Capcom a fait du bon travail avec Resident Evil 3 Remake, nous sommes confrontés un jeu exceptionnel qui est, à bien des égards, un exemple à suivre, mais cela présente des lacunes importantes à d’autres égards. Au niveau technique, les animations de 30 images par seconde et les défauts dans les réflexions se sont aggravés et sont beaucoup plus clairs que dans Resident Evil 2 Remake, et la forte variation d’images par seconde dans certaines zones et la simplicité de certains scénarios suggèrent une développement “pressé”.

Cette idée semble pratiquement confirmée lorsque nous voyons la coupure de contenu effectuée par Capcom et la vitesse de transition de certaines scènes. Dès le début on a le sentiment que tout va trop vite, et bien que l’expérience soit satisfaisante et nous laisse un bon goût en bouche lorsque nous terminons Resident Evil 3 Remake, il est inévitable de se souvenir de nombreux moments de l’original qui auraient dû être présents.

Le sentiment constant que “quelque chose manque” ternit un jeu qui aurait pu être parfait. Il est clair que le rush n’est pas bon, et que sortir un nouveau Resident Evil chaque année n’est tout simplement pas le meilleur pour la franchise, surtout lorsque vous sauvez des livraisons qui ont réservé une place parmi les meilleurs jeux de l’histoire. Malgré tout, Resident Evil 3 Remake est un bon jeu et un achat indispensable.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Resident Evil 3 Remake est un jeu incontournable pour les fans de la franchise et les amoureux du genre. Sa qualité graphique est superbe, le cadre est très soigné et il a des moments vraiment brillants, mais il n’a pas pu répondre aux attentes qu’il avait engendrées. Il est court, a des problèmes techniques mineurs et donne clairement l’impression qu’il a été développé à la hâte. Dommage, bien que malgré tout cela, vous ne devriez pas le manquer.