Resident Evil 3 Remake – Le jeu le plus attendu de Mat Paget en 2020

2020 est presque arrivé, nous avons donc demandé au personnel de GameSpot de partager les jeux qu'il attend avec impatience au cours de la nouvelle année. Les nouvelles consoles vont dominer les gros titres, mais en fin de compte, tout tourne autour des jeux, et il y en a une tonne de passionnantes à espérer. Lorsque vous avez fini de lire cette entrée, suivez toutes nos autres couvertures de fin d'année collectées dans notre hub Best of 2019 et notre hub le plus attendu de 2020.

Il n'y a pas de série de jeux vidéo que j'aime plus que Resident Evil. Nous avons eu nos hauts et nos bas, mais comme toute bonne relation, nous l'avons traversée à travers les épaisseurs, les bons et les mauvais moments (je vous regarde, Resident Evil 6). Dernièrement, les choses se sont bien passées. Resident Evil 7 a prouvé que Capcom peut toujours faire un excellent jeu Resident Evil effrayant, et Resident Evil 2 de cette année a prouvé que Capcom comprend ce qui est bien avec les classiques et comment les moderniser correctement. C'est pourquoi je suis particulièrement enthousiasmé par Resident Evil 3 l'année prochaine.

Nous sommes encore tout juste de l'annonce du remake de Resident Evil 3, mais d'après ce que nous savons, le style sera similaire à Resident Evil 2. Le producteur Masachika Kawata – également le producteur de Resident Evil 7 – a noté que l'original Resident Evil 3 est allé plus loin dans l'action que Resident Evil 2, mais malgré les plus grandes méthodes de puissance de feu, ce n'était toujours pas un jeu d'action dans la même veine que Gears of War. Il sera intéressant de voir jusqu'où ils poussent le remake dans la direction de l'action, et j'espère qu'ils seront en mesure de trouver le même équilibre que l'original. Nous avons déjà vu un nouveau mouvement d'esquive que Jill a, ce qui, j'en suis sûr, sera extrêmement utile face à Nemesis.

Je suis également curieux de savoir comment ils feront le suivi de M. X avec Nemesis. La chose à propos de M. X dans l'original était qu'il était un ennemi beaucoup plus scénarisé et n'apparaissait que dans le côté B de la campagne de chaque personnage – si vous jouiez la campagne A de Leon, alors il apparaîtrait dans la campagne B et vice de Clarie -versa. Dans le remake, cependant, M. X est une menace beaucoup plus persistante et peut apparaître presque partout dans ce poste de police de Dang. Je crains que cela puisse rendre Nemesis moins impactant, car c'est essentiellement son M.O. (sauf avec un lance-roquettes en remorque). J'espère que Capcom pourra faire évoluer ce personnage de manière significative, comme ils l'ont fait avec Mr.X.

Le remake de Resident Evil 2 a également modifié certains événements, personnages et rythmes de l'histoire. Comme votre remake de film typique, il partage des similitudes avec l'original mais trace son propre chemin avec une vision différente de ses événements – et dans certains cas, des lieux et des événements entièrement différents. Nous savons comment l'histoire va se dérouler, mais exactement comment elle se déroulera sera nouvelle et intéressante. Je jouerais à travers le remake de Resident Evil 3 si c'était exactement le même jeu, battement pour battement, mais la chance de nouvelles surprises me fait grimper pour mettre la main dessus.

Il est rare d'avoir droit à un remake comme Resident Evil 2, et bien qu'il ne soit pas garanti que Capcom atteindra l'or deux fois avec Resident Evil 3, je pense que le développeur a gagné ma confiance dans la direction qu'il prend la série. C'est marrant; Resident Evil 2 sorti en 1998 et 3 sorti un an plus tard. Jamais je ne m'attendais à la même date de sortie pour les remakes, 20 ans plus tard. Si le remake de Resident Evil 3 peut affiner la formule comme l'original l'a fait en 1999, alors nous sommes dans un autre grand cauchemar.

