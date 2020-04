Resident Evil 4 Remake est en développement et arrivera en 2022

Capcom travaille sur Resident Evil 4 Remake, un projet très important pour la société japonaise qui, selon les dernières informations, arrivera en 2022Autrement dit, un an après la sortie de Resident Evil 8.

La source des informations a été divulguée à l’époque de nombreux détails sur Resident Evil 3 Remake qui ont fini par être satisfaits, donc a une grande crédibilitéEn fait, tout ce qu’il a dit correspond parfaitement à la feuille de route que Capcom suit depuis quelques années.

Resident Evil 4 Remake est un projet qui en est encore à un stade relativement précoce, mais qui est développé par une grande équipe qui avoir l’approbation de Shinji Mikami, le “père” de la franchise et l’une des plus grandes figures de tous ceux qui étaient derrière l’original qui a fait ses débuts sur le GameCube en 2005.

Resident Evil 4 Remake utilisera le moteur RE

La base technique de ce nouveau remake sera définie, une fois de plus, par le Moteur RE, le même moteur graphique que Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake ont utilisé. Cependant, nous devons garder à l’esprit que Resident Evil 4 Remake arrivera en 2022, date à laquelle des consoles de prochaine génération seront disponibles, et dans lequel PS4 et Xbox One seront entrés dans leur phase finale du cycle de vie.

Je pense que malgré tout, Capcom choisira très probablement de développer Resident Evil 4 Remake comme un titre intergénérationnel, après tout l’entreprise veut vendre des jeux et concentrer ce titre sur un jeu de nouvelle génération signifierait renoncer à une énorme base d’utilisateurs.

Si Resident Evil 4 Remake est développé comme un jeu intergénérationnel, il aura les mêmes limitations techniques que les précédents épisodes, mais je suis convaincu que Capcom présentera des améliorations graphiques exclusives pour montrer le potentiel des consoles de nouvelle génération, telles que:

Résolution plus élevée.

Textures et effets graphiques de meilleure qualité.

Ray tracing appliqué aux ombres, reflets ou éclairage.

Nous serons attentifs à l’évolution de ce projet. Capcom a donné une période de développement prudentielle et supérieure à celle de Resident Evil 3 Remake, bonne nouvelle depuis que ce dernier est arrivé sur le marché avec symptômes évidents de développement trop rapide et un peu bâclé à certains égards.

Capcom a beaucoup à apprendre des deux derniers remakes, à la fois positivement et négativement. Avec eux, vous pouvez créer une base de choses qui ont bien fonctionné et de choses qui n’ont paset transférez-le directement dans Resident Evil 4 Remake pour créer un jeu presque parfait sans trop d’effort.

et quelque chose à mentionner est que M-Two aidait avec RE3 pour une certaine pratique plutôt que d’être car ils travaillaient également sur RE4. Vous pouvez parier votre cul qu’ils suivaient également la réception de RE3 REmake de près pour voir ce qui a fonctionné, n’a pas fonctionné, etc.

