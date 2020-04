Resident Evil 8 allait être Resident Evil Revelations 3

Une nouvelle série d’informations sur Resident Evil 8 nous a permis de voir quelques détails importants sur la nouvelle tranche de la célèbre franchise Capcom qui, comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, continuera, dans une plus ou moins grande mesure, le scénario de Resident Evil 7.

Selon la source de l’actualité, Resident Evil 8 a été développé pendant des années pour devenir Resident Evil Revelations 3, une série qui reste un “spin-off” de la franchise principale et qui a eu deux versements qui ont très bien fonctionné. À l’époque, je jouais les deux, et je dois dire que je les ai beaucoup appréciés, même si j’ai été particulièrement captivé par le premier à cause du cadre et de la concentration.

Finalement, Capcom a décidé de changer d’avis et convertir Resident Evil Revelations 3 en Resident Evil 8 parce qu’il ne voulait pas laisser une très grande marge de temps entre celui-ci et Resident Evil 7. La date de sortie prévue est maintenue en 2021, spécifiquement pour le début de cette année. Si tel est le cas, la société japonaise aura lancé trois livraisons en trois ans environ, une par an.

Resident Evil 8 aura un accent plus surnaturel et sera un jeu de transition générationnel

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, Resident Evil 8 est en cours de développement pour la génération actuelle de consoles, mais avec la nouvelle génération à l’esprit. Cela signifie que même s’il sera limité par la PS4 et la Xbox One, il comportera des améliorations techniques qui vous permettront de profiter du plus grand potentiel de la PS5 et de la Xbox Series X.

On ne sait pas comment cela affectera les exigences du jeu PC, mais comme il sera basé sur le RE Engine, Le même moteur graphique que nous avons vu dans Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake, nous ne verrons probablement qu’une augmentation mineure, en particulier au niveau du GPU.

Sinon, Resident Evil 8 maintiendra l’utilisation d’une perspective à la première personne et aura une touche plus axée sur le surnaturel que la science-fiction, un détail plutôt intéressant qui m’amène à penser à cette version de Resident Evil 4 qui a été annulée et cela nous a montré Léon souffrant d’importantes hallucinations. Capcom a peut-être sauvé et réinterprété ce concept.

Enfin, il est également commenté que Capcom aurait écarté Ethan en tant que protagoniste, ce qui nous amène à penser directement chez Chris Redfield et Leon Kennedy comme protagonistes possibles. L’emplacement européen et l’idée du village et du château enneigés font partie de la première phase de développement du jeu, ils auraient donc pu être supprimés ou modifiés.

Révélations 3 a été bien mieux reçue par les testeurs, en interne, etc., que prévu. Le jeu a donc eu une année supplémentaire dans le four pour se convertir en RE8. Les fuites de l’ambassadeur concernant les loups-garous et Ethan dans un village enneigé sont 100% vraies, mais ce sont des informations obsolètes.

– AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 4 avril 2020