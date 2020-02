Resident Evil 8 aura des zombies avec une armure médiévale

Il y a une semaine, nous avons vu beaucoup d’informations sur Resident Evil 8, un jeu très attendu qui sera une continuation de Resident Evil 7. Il est important de garder à l’esprit que cela ne signifie pas que les événements que nous avons vus dans cette livraison se poursuivront directement, mais plutôt qu’ils partiront de cela comme base sur laquelle s’étendre.

Selon les premières informations, Resident Evil 8 a connu un développement compliqué. Capcom a commencé à travailler sur ce jeu en 2016, mais a récemment abandonné le projet et l’a redémarré complètement, ce qui a suscité de nombreux doutes parmi les fans de la franchise quant à la valeur de toutes les fuites qui sont apparues.

Je pense que c’est parfaitement compréhensible, après tout avec Resident Evil 4, la société japonaise a rejeté plusieurs prototypes et a finalement fini par façonner un jeu qui n’avait pas grand-chose à voir avec ce qu’ils avaient montré au début de leur développement. Cependant, certains des détails qui figuraient dans ces projets annulés ont été conservés, et avec Resident Evil 8, je pense que nous avons trouvé dans un cas différent.

Resident Evil 8 aurait été annulé pour être exclusif à la nouvelle génération

Voilà mon pari. Je suis convaincu que Capcom a annulé le développement de Resident Evil 8 ne pas changer complètement l’argument, le décor et l’histoire, mais pour en faire un jeu concentré uniquement et exclusivement sur les consoles nouvelle génération.

J’entends par là, comme vous pouvez le lire entre les lignes, que le projet de 2016 allait être un jeu de transition intergénérationnel, et qu’à la fin ils ont décidé de le transformer en un titre qui profitera le potentiel de la PS5, de la Xbox Series X et, bien sûr, du PC.

Je sais que l’un de nos lecteurs se demandera ce qui m’amène à en être si convaincu. Calme-toi, je vais te l’expliquer. Quand Capcom a commencé à développer Resident Evil 8 Je n’étais pas au courant de l’énorme succès que Resident Evil 2 Remake allait avoir, et je ne savais pas non plus que je serais en mesure de couvrir le “vide” des nouveaux versements de la franchise avec Resident Evil 3 Remake, un jeu qui, sauf catastrophe, devrait répéter, au moins, le succès de celui-ci.

Lorsque Capcom a vu à quel point les choses se sont bien passées avec Resident Evil 2 Remake et les possibilités de Resident Evil 3 Remake, il a réalisé que avait de la place pour épargner de renforcer leurs efforts avec Resident Evil 8, et cela pourrait en faire un jeu de nouvelle génération sans avoir à faire de grands sacrifices.

Resident Evil 8 aura des zombies avec une armure qui brandira des armes médiévales

Les informations indiquant que ce jeu pariera, encore une fois, pour une perspective à la première personne, et cela jouera Ethan Winters et Chris Redfield, et aussi tout ce qui concerne son cadre et son emplacement.

Cela signifie que nous irons en Europe et que nous devrons traverser un village, une zone naturelle enneigée et un château. Ouais tout sonne très “comme Resident Evil 4”, mais attendez, il y a encore plus. Vous souvenez-vous que des ravageurs infestent les armures pour vous attaquer dans ce jeu? Eh bien, ce concept reviendra à Resident Evil 8, bien que cette fois, nous aurons des zombies vêtus d’une armure de chevalier qui contiendra également des armes médiévales.

Franchement, l’ambiance proposée par ce titre m’attire beaucoup. Resident Evil 4 avait certains des meilleurs emplacements pour toute la franchise, en particulier la ville dans la partie pluvieuse et le château dans sa première moitié, donc je pense que c’est génial que Capcom ait décidé de récupérer cette idée et de l’adapter à Resident Evil 8.

Un autre ennemi auquel nous devrons faire face sera les loups, qui seront infectés et seront plus dangereux que jamais. Le gameplay et le développement de l’action seront similaire à ce que nous avons vu dans le DLC Resident Evil 7 “Not a Hero”.

Lancement de Resident Evil 8: deux longues années à venir

Selon la source de l’actualité, le lancement de Resident Evil 8 cela n’aura lieu que dans quelques années, ce qui nous amène à un certain temps en 2022. Ce n’est pas fou, cette année, nous verrons le lancement de Resident Evil 3 Remake, et Capcom pourrait profiter de 2021 pour lancer un nouvel épisode de la franchise “Révélations”.

Ces deux années de développement donneront également à Capcom le temps nécessaire pour façonner un jeu bien optimisé. On ne peut pas exclure qu’ils osent même profiter du ray tracing (reflets dans des zombies blindés?).

En ce qui concerne les exigences minimales et recommandées que Resident Evil 8 aura, il n’y a toujours pas d’informations officielles, mais comme il s’agit d’un jeu de nouvelle génération, nous pouvons nous attendre une augmentation notable par rapport aux livraisons actuelles, donc si vous arrivez un peu juste pour déplacer les jeux de cette génération et que vous voulez en profiter vous n’aurez d’autre choix que de mettre à jour.