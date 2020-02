Resident Evil 8: date de sortie, actualités et bandes-annonces

Lors de sa première sortie en 2017, Resident Evil 7 était un rajeunissement indispensable pour la franchise d’horreur classique. Capcom s’est largement écarté de sa formule habituelle et en a même profité pour embrasser de nouvelles expériences avec PlayStation VR. Ce risque a payé et une grande partie des fans et des critiques ont adopté les changements, avec un œil attentif sur ce que le prochain match pourrait apporter.

Après la sortie de Resident Evil 7, un remake très réussi de Resident Evil 2 et un remake de Resident Evil 3 maintenant confirmé, Capcom n’est toujours pas prêt à confirmer que Resident Evil 8 est en préparation. Mais nous espérons et pensons que le prochain chapitre de la série principale de Resident Evil est inévitable.

Il n’y a pas beaucoup d’informations solides, mais voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Resident Evil 8, y compris les nouvelles, les rumeurs et ce que nous voulons voir.

[Miseàjour:[Update:Un nouveau rapport suggère que Resident Evil 8 gardera la perspective à la première personne qui a été utilisée dans Resident Evil 7. Lisez la suite pour en savoir plus.]

Capcom n’a pas confirmé que Resident 8 est en préparation, nous n’avons donc pas encore de date de sortie. Mais nous pensons que nous ne verrons pas le prochain chapitre de la franchise Resident Evil avant au moins 2020, peut-être pour la Xbox Series X ou la PS5?

Nouvelles et rumeurs sur Resident Evil 8

Perspective à la première personne

Il n’a même pas encore été annoncé, mais un récent rapport a suggéré que Resident Evil 8 maintiendrait la perspective de gameplay à la première personne présentée dans Resident Evil 7. Le rapport provient du fansite Biohazardcast (via Eurogamer).

Resident Evil 7 a été le premier jeu de la série à adopter une perspective à la première personne et bien que les récents remakes ne l’aient pas repris, il n’est pas surprenant que Capcom veuille le continuer dans un nouvel épisode. C’est une continuation de l’approche différente et plus expérimentale que la série a adoptée avec Biohazard et permettrait aux nouvelles versions de se démarquer encore plus des remakes. Et cela laisse les choses ouvertes pour un autre port VR terrifiant.

Comme ce n’est qu’une rumeur, il devrait être pris avec une pincée de sel jusqu’à ce que Capcom confirme ou nie l’existence de Resident Evil 8 et ce qu’il pourrait impliquer s’il devait être libéré.

Un peu plus loin?

Resident Evil 3 est définitivement en route, mais une rumeur récente (via GamesRadar) a suggéré que Resident Evil 8 pourrait encore être hors service. Selon AestheticGamer (alias DuskGolem), une version de Resident Evil 8 était en cours de développement en 2016, qui a finalement été abandonnée avant d’être récupérée il y a environ 6 ou 7 mois, ce qui signifie que le développement n’a pas été complet en cours pour une année complète encore. Selon le bailleur, à la suite de cette refonte, les fans ne devraient pas s’attendre à voir Resident Evil 8 “de sitôt”.

Il n’y aura pas non plus de remake de Resident Evil dans les prochaines années après RE3. Il y a quelques autres jeux Capcom en cours de redémarrage dans la même veine que RE2 et RE3 mais dans le moteur RE, qui devrait être vu très bientôt.Il y a un autre jeu Resident Evil 21 janvier 2020

Bien sûr, ces informations ne proviennent que d’une seule personne et doivent donc être prises avec une pincée de sel massive, d’autant plus qu’il n’y a même pas eu de confirmation officielle qu’il y a bien un Resident Evil 8 sur le chemin. AestheticGamer a une bonne histoire de fournir des informations précises, ayant révélé des détails sur le DLC de Not A Hero de Resident Evil 7 et signalé que Resident Evil: Resistance avait des liens avec Resident Evil 3 avant qu’il ne soit officiellement confirmé, mais cela ne remplace pas un officiel commentaire de Capcom sur ses projets pour la franchise Resident Evil.

Test pour un jeu non révélé

Selon un récent article de Reddit, Capcom a invité les membres de son programme Resident Evil Ambassadors à tester un jeu non révélé. Bien qu’il y ait de l’espoir que ce soit le Resident Evil 8 qui reste à confirmer, il y a aussi une rumeur selon laquelle cela pourrait être une nouvelle entrée dans la franchise fossilisée de Dino Crisis, car Capcom a récemment déposé une marque liée à la série.

Ce n’est pas la première fois que Capcom a récemment invité Resident Evil Ambassadors à tester un titre non annoncé; la dernière fois, le test s’est avéré être pour l’expérience multijoueur Resident Evil, Project Resistance. Le fait que la précédente série de tests était liée à un jeu Resident Evil rend-il plus probable que ce scénario soit similaire cette fois-ci? C’est impossible à dire, mais les candidats les plus probables pour ce titre inopiné sont pour le moment de nouvelles entrées dans la série Resident Evil ou Dino Crisis. Nous ne saurons pas avec certitude jusqu’à ce que Capcom fasse une annonce officielle.

Resident Evil 3 Remake confirmé

Comme suspect, Capcom a confirmé qu’il travaillait sur un remake du classique Resident Evil 3, à la suite du succès du remake du deuxième jeu. C’est une révélation passionnante, mais ce n’est pas la confirmation de Resident Evil 8 que nous attendons.

Résistance du projet confirmée

Capcom a annoncé Project Resistance, une nouvelle expérience d’horreur de survie en ligne asymétrique 1v4 se déroulant dans le monde de Resident Evil. Malheureusement, ce n’est pas le jeu de base que nous espérions.

(Crédit image: Capcom)

Test sur un titre non confirmé

La Division 1 de Capcom aurait envoyé des e-mails aux ambassadeurs résidents maléfiques au Japon, les invitant à tester un jeu en cours de développement.

L’e-mail, traduit du japonais vers l’anglais et publié par le fansite Biohaze, se lit comme suit:

«À tous les ambassadeurs Resident Evil, merci pour votre parrainage concernant la série Resident Evil. Aujourd’hui, nous vous informons que nous recrutons des testeurs pour un jeu en cours de développement!

«Nous souhaitons intégrer les commentaires de tous les ambassadeurs dans notre développement, veuillez donc lire les détails ci-dessous et, si vous êtes intéressé à participer, cliquez sur le bouton d’entrée.»

Il est possible que ces e-mails fassent référence à Project Resistance, mais il se peut qu’ils fassent référence à Resident Evil 8.

Capcom a de nombreux titres inédits en développement

Les fans de Resident Evil espérant une nouvelle entrée dans la série sentaient leurs espoirs augmenter après un briefing financier 2019 de Capcom qui a confirmé que l’éditeur avait “de nombreux” titres inopinés en développement. Les jeux sont développés sur le moteur RE utilisé pour Resident Evil 7, Resident Evil 2 et Devil May Cry 5.

Le travail a déjà commencé

Nous le savons depuis le début de 2017, lorsque le producteur exécutif de Resident Evil 7, Jun Takeuchi, l’a confirmé. Dans une interview pour un “making of” officiel du documentaire Resident Evil 7, Takeuchi a déclaré que le travail sur le prochain jeu était “déjà en marche”.

Il s’appuiera sur le travail de Resident Evil 7

Dans la même interview, Takeuchi a également réfléchi à ce à quoi le jeu pourrait ressembler.

La première chose qu’il a confirmée était que Resident Evil 7 était le début d’une nouvelle direction pour la série et que c’était «le début d’un nouveau type d’horreur de survie et d’une nouvelle série».

«Nous pensons déjà à divers plans pour le prochain match», a-t-il révélé, «mais nous voulons également voir comment nous pouvons continuer à faire évoluer l’horreur de la survie elle-même. Au cours des prochaines années, la technologie continuera de progresser et ce que les joueurs veulent peut également changer. »

Il est certes difficile d’en tirer des informations solides. Lorsque Takeuchi a parlé dans cette interview, il est clair que la planification en était encore à ses débuts et il est tout à fait possible que des éléments tels que l’intrigue et le décor n’aient pas encore été définis.

Bien que nous supposions que Resident Evil 8 s’appuiera sur la nouvelle sensation de Resident Evil 7, les commentaires de Takeuchi sur le fait de vouloir faire évoluer le genre ainsi que de capitaliser sur les technologies changeantes et les désirs des joueurs suggèrent que l’équipe ne s’enferme pas dans un formule encore.

Tout comme Resident Evil 7 a intégré la réalité virtuelle dans une expérience intéressante qui a joué sur la nouvelle perspective à la première personne du jeu, Resident Evil 8 pourrait à nouveau faire la même chose. Nous pourrions voir un autre changement de perspective, l’équipe pourrait trouver de nouvelles façons d’intégrer la technologie de réalité virtuelle, ou elle pourrait même se plonger dans de nouvelles technologies de réalité augmentée.

La première partie du documentaire “making of” donne un bon aperçu des types d’expériences de gameplay que l’équipe envisageait.

Il semble que Takeuchi dise aux fans de ne pas supposer qu’il existe une nouvelle formule à partir de laquelle les développeurs ne vacilleront pas. Resident Evil adoptera une approche d’horreur de survie pour créer une horreur de survie – adaptez-vous, changez et restez sur vos gardes parce que vous ne savez pas quelle nouvelle technologie ou demande de fans est proche.

Une chose que nous savons, cependant, c’est que l’équipe Resident Evil «voudra toujours créer des expériences d’horreur où les personnages surmontent une situation difficile».

Takeuchi a dit qu’il pensait que c’était de cela qu’il s’agissait “d’horreur de survie” avant d’ajouter que “le prochain jeu Resident Evil, et celui après cela, chaque futur Resident Evil, mettra en vedette des personnages traversant des crises comme celle-ci.” C’est cette essence de ” concept de base d’horreur de survie de personnes surmontant les probabilités »que Tekeuchi dit que la série« conservera toujours ».

À partir de cela, nous pouvons à tout le moins supposer que l’avenir de la série mettra davantage l’accent sur les éléments d’horreur de survie présentés dans Resident Evil 7, plutôt que de se plonger dans le gameplay plus d’action de versions telles que Resident Evil 4.

Shinji Mikami pourrait monter à bord

En tant que réalisateur de Resident Evil original et du quatrième opus, Shinji Mikami est extrêmement aimé des fans de Resident Evil et inexorablement lié à la série. Il n’y a cependant pas été directement impliqué depuis Resident Evil 4.

Cela pourrait cependant changer. Dans une interview avec PCGamesN, Mikami a été invité à se demander si revenir pour diriger Resident Evil 8 était quelque chose qu’il envisageait. Il aurait, bien sûr, une totale liberté de création pour le jeu comme il le voudrait. Sa réponse était courte et loin d’être finie: «Je pourrais.»

Resident Evil 8: ce que nous voulons voir

Plus d’ennemis

Nous avons adoré le Molded dans Resident Evil 7, mais nous aimerions voir un peu plus de variété dans Resident Evil 8. Les ennemis dangereux et effrayants sont une évidence, mais il y a quelque chose à avoir une large gamme de designs de personnages terrifiants qui rendent les virages encore plus importants effrayant. Qui sait à quoi vous devrez faire face ensuite?

Un lieu différent

Cela joue en fait dans notre demande d’ennemis plus variés. Naturellement, nous aimerions voir un nouvel emplacement dans Resident Evil 8. Pour garder les fans de la série sur leurs gardes, il serait intéressant de voir quelque chose d’un peu plus ouvert ou un peu plus varié. De nouveaux emplacements ont tendance à signifier de nouvelles opportunités pour de nouveaux ennemis, nous pensons donc que ces demandes se nourrissent assez bien.

Plus de réponses

La fin de Resident Evil 7 nous a laissé quelques questions et bien que beaucoup d’entre elles aient reçu une réponse dans le DLC qui a suivi, elles ne l’ont pas toutes été. En ce qui concerne les jeux Resident Evil, Biohazard était assez isolé en termes de place dans l’univers de la série plus large. Bien que nous comprenions le désir d’un nouveau départ, nous aimerions y voir un peu plus d’exploration et d’intégration. À tout le moins, ce serait bien de voir quelques hochements de tête plus connus des fans.

Prise en charge VR

L’incursion de Resident Evil 7 en VR était terrifiante et un excellent exemple de la façon de développer pour la plate-forme. Nous ne serions pas opposés à ce que Resident Evil 8 se penche à nouveau sur ce sujet, les leçons apprises et les technologies avancées.