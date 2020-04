Resident Evil sur Netflix: voici l’actualité des épisodes et à son arrivée Tecnoandroid

La plateforme de contenu en streaming Netflix en janvier 2020 a confirmé qu’il travaillait sur une série télévisée basée sur la populaire franchise d’horreur Resident Evil.

La société allemande Constantin Film, aurait pris en charge la production de la série elle-même, déjà responsable de la série sur grand écran. Malheureusement, de mauvaises nouvelles sont arrivées. Découvrons tous les détails ensemble.

Netflix suspend la série télévisée Resident Evil

En raison de l’urgence sanitaire actuelle causée par la nouvelle pandémie de coronavirus, la société a a décidé de suspendre temporairement la production de l’émission, jusqu’à une date à destiner. Cela, comme nous l’avons remarqué il y a quelques jours, est arrivé à de nombreuses autres séries télévisées de la plateforme en question et non. Bien que le tournage de la série ait eu lieu en Afrique du Sud entre juin et octobre 2020, Netflix et Constantin Film ont décidé de reporter le tournage.

Pour le moment, par conséquent, les nouveaux programmes ne sont pas connus, il suffit d’attendre et d’espérer que la crise provoquée par COVID-19 sera résolue dès que possible. La confirmation est venue directement du chef de la maison de production allemande, Martin Moszkowicz, dans une interview avec Deadline. Selon les quelques information qui est sorti, la série sera composée de 8 épisodes et sera détaché des films avec Milla Jovovich.

En février 2020, les premiers détails de fuite du intrigue de la série: “La ville de Clearfield, MD a longtemps été dans l’ombre de trois géants apparemment sans rapport – la Umbrella Corporation, le Greenwood Asylum qui n’est plus actif et Washington DC. Aujourd’hui, vingt-six ans après la découverte du virus T, les secrets gardés par les trois vont commencer à être révélés, avec les premiers signes de l’épidémie. ” Nous nous consolerons avec la sortie de la quatrième partie de La Casa di Carta.

