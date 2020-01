Résolu! Destiny 2 Bastion Secret Quest – Guide pour les couloirs du temps

De temps en temps, quelque chose d’énorme se produit dans Destiny 2: le développeur Bungie ajoute un secret majeur au jeu, souvent lié à une grosse récompense. La dernière en date était une quête intitulée “Explorez les couloirs du temps” qui comprend un puzzle massif et complexe qui a réuni toute la communauté de Destiny 2. Enfin, il est résolu, débloquant le fusil à fusion Kinetic Bastion – et une nouvelle façon pour Destiny 2 de raconter son histoire.

Si vous avez redouté d’essayer de traverser le labyrinthe qu’est les couloirs du temps, bonne nouvelle: vous pouvez maintenant saisir la quête Bastion de Saint-14 dans la tour, à condition d’avoir terminé ses quêtes de scénario, qui incluent An Tâche impossible et récupération du passé. Consultez notre guide Bastion complet pour obtenir votre nouvelle arme exotique le plus rapidement possible. Si vous avez besoin d’Exotics sans le travail, vous pouvez visiter Xur, qui est de retour dans le système solaire et propose Monte Carlo, un nouvel exotique de l’extension Shadowkeep qui n’était auparavant disponible que par gouttes aléatoires.

Si vous souhaitez déverrouiller la tradition, le dialogue sur l’histoire et l’emblème secret des couloirs, assurez-vous de l’obtenir rapidement. Les couloirs du temps s’effondreront et cesseront d’être disponibles avec la réinitialisation hebdomadaire le mardi 28 janvier.

Note de l’éditeur: ce post a précédemment répété Pathway 3 en tant que Pathway 12. Nous avons corrigé l’erreur avec la bonne version de Pathway 12.

La quête vous ramène aux couloirs du temps, cette étrange passerelle interdimensionnelle utilisée par le Vex et qui est liée au cadran solaire d’Osiris sur Mercure. Nous nous sommes aventurés pour la dernière fois dans les couloirs du temps pour trouver et sauver Saint-14 plus tôt dans la saison. Maintenant que cela est accompli, Osiris veut que vous retourniez dans les couloirs et les exploriez pour comprendre quel est leur accord.

Pour commencer la quête, dirigez-vous vers Osiris sur Mercure et parlez-lui. Réclamez-lui la quête “Explorer les couloirs du temps”, puis activez le cadran solaire pour vous ramener dans l’étrange royaume. Après cela, il s’agit de trouver le chemin; les couloirs sont une série de portes qui relient à de grandes pièces pleines de Vex, et chacune des portes est marquée d’un signe. Les membres de la communauté sur le subreddit r / raidsecrets de Destiny ont travaillé ensemble pour déterminer les chemins nécessaires pour naviguer dans les couloirs et éviter de se perdre.

Couloirs de solution de temps

Il s’est avéré que chaque passage dans les couloirs du temps a produit un code, que la communauté Destiny 2 a déterminé créé une carte des couloirs. L’assemblage de la carte a fourni une nouvelle voie à travers les couloirs, qui achève finalement cette étape de la mission “Explorer les couloirs du temps”. Notez que si vous souhaitez déverrouiller toutes les traditions et l’emblème secret caché dans les couloirs du temps, vous devez d’abord effectuer ces étapes, avant de terminer la quête en entrant dans cette solution.

Voici la séquence pour terminer les couloirs du temps:

CloverDiamondSnakeCloverPlusPlusHexagonHexagonHexagonPlusDiamondPlusSnakeDiamondCloverSnakePlusPlusSnakeSnakeHexagonDiamondCloverPlusDiamondHexagonHexagonDiamondPlusDiamond

Terminer la quête vous laisse avec un peu de dialogue sur l’histoire et révèle à qui appartient cette tombe que vous avez vue dans le coffre-fort de Timelost. La quête vous permet également de terminer la quête pour gagner Bastion, la prochaine arme exotique de la saison.

Le Pigeon et le Phoenix Lore Book Codes

Les codes indiquant votre chemin à travers les couloirs du temps apparaissent sur les obélisques. Lisez-les en commençant par le coin supérieur droit et en allant dans le sens des aiguilles d’une montre, le dernier symbole étant celui du milieu.

Découvrir la solution finale aux couloirs du temps était une entreprise assez énorme. La première étape du puzzle consistait à parcourir 19 voies différentes à travers le labyrinthe, les couloirs distribuant des gouttes de connaissances à mesure que vous complétiez chacune dans le nouveau livre de traditions “Le pigeon et le phénix”. Les codes de chaque voie apparaissent chaque heure sur les obélisques du cadran solaire disséminés dans le système solaire. Les chemins vous mènent à un endroit appelé le Timelost Vault, et l’activation d’un objet là-bas (marqué, sinistrement, avec “???”) révèle un tas de symboles sur l’étage inférieur.

Regarder à travers le plancher de verre du coffre-fort Timelost révèle ces codes hexagonaux. En trouvant des codes avec des motifs sur les bords qui correspondent, la communauté Destiny 2 a réussi à créer une carte qui offre un nouveau chemin à travers les couloirs du temps.

Chacun des 19 codes révèle une partie d’une carte plus grande que la communauté a reconstruite – et en suivant cette carte, vous gagnez un emblème secret. En attendant, pour obtenir les 19 pièces du livre des traditions, vous devrez accéder au Timelost Vault à travers les 19 voies. Le chemin pour déverrouiller l’emblème est situé ci-dessous.

Une fois que vous atteignez le coffre-fort et l’activez, vous pouvez continuer à avancer pour vous téléporter au début des couloirs. Approchez-vous du panneau vierge à gauche de la première porte pour réinitialiser les couloirs afin que vous puissiez commencer le chemin suivant.

Voie 1:

Signe plusSnakeCloverHexagones enchevêtrésSnakePlus signeDiamant avec trois plantes

Voie 2:

TrèfleCloverHexagones imbriquésHexagones imbriquésPlus signeDiamant avec trois plantes

Voie 3:

PlusCloverDiamond avec trois plantesDiamondSnakeDiamondDiamond

Voie 4:

DiamondCloverPlusHexagonCloverHexagonClover

Voie 5:

DiamondPlusSnakeHexagonHexagonDiamondPlus

Voie 6:

DiamondHexagonSnakeHexagonCloverCloverPlus

Voie 7:

DiamondPlusCloverHexagonSnakeHexagonSnake

Voie 8:

CloverPlusCloverHexagonCloverDiamondSnake

Voie 9:

TrèfleCloverCloverSnakeDiamondHexagonDiamond

Voie 10:

PlusHexagonCloverHexagonPlusDiamondHexagon

Voie 11:

SnakeHexagonSnakeHexagonDiamondHexagonSnake

Voie 12:

DiamondPlusPlusCloverSnakePlusDiamond

Voie 13:

HexagonSnakePlusHexagonSnakeHexagonPlus

Voie 14:

CloverPlusCloverDiamondSnakeSnakeHexagon

Voie 15:

HexagonDiamondSnakePlusHexagonPlusPlus

Voie 16:

CloverHexagonPlusDiamondPlusSnakeDiamond

Voie 17:

SerpentHexagoneHexagoneHexagonePlusDiamantDiamant

Voie 18:

CloverDiamondHexagonCloverPlusDiamondPlus

Voie 19:

HexagonPlusPlusDiamondHexagonSnakeSnake

Il y a aussi un emblème spécial que la communauté de Destiny 2 a découvert caché dans Timelost Vault: l’emblème du Sauveur du passé. Ce code a été découvert en assemblant les images de divers joueurs du sol du Timelost Vault à chaque fois qu’ils y entraient avec un nouveau code, et en assemblant ces pièces, on a révélé un nouveau code qui a conduit à l’emblème. Il nécessite une voie légèrement plus impliquée pour se déverrouiller. Voici comment l’atteindre.

Sauveur du code emblème passé

DiamantCloverSnakePlusHexagonHexagonPlusHexagonDiamondCloverSnake

Alors que les 19 voies glanées dans les obélisques vous rapportent le livre des traditions qui a permis à la communauté de construire la carte de l’emblème, cela n’a pas été suffisant pour terminer la quête et résoudre le mystère des couloirs du temps. La communauté a utilisé les codes trouvés dans l’emblème Timelost Vault pour construire la carte des couloirs du temps, en utilisant les images révélées sous le sol de la timelost Vault. La construction de la carte a pris des jours, mais elle a finalement été résolue.

Visitez Saint-14

Une fois que vous aurez entré le code final des couloirs du temps, vous serez renvoyé à Saint-14 pour l’étape suivante. Parlez-lui et il vous enverra sur le rivage emmêlé pour tuer les ennemis tombés. Assurez-vous de terminer les couloirs du temps sur un personnage avec lequel vous avez également terminé les autres quêtes Saint-14 afin de progresser dans la quête “Explorer les couloirs du temps”. Il vous donnera la prochaine étape, “Memento”, qui vous mettra sur la voie de gagner Bastion.

