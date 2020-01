Respawn Boss reprend le studio DICE LA d’EA

Vince Zampella, co-fondateur d’Apex Legends et développeur de Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn Entertainment, dirigera le studio basé à Los Angeles d’EA DICE, rapporte le Los Angeles Times. Sous la direction de Zampella, EA prévoit d’étendre la tenue et de lui faire sortir un jeu “original”.

Jusqu’à présent, le studio DICE basé à Los Angeles était principalement chargé de fournir une assistance à DICE Stockholm, développeur de la franchise Battlefield. Selon le profil du LA Times, le bureau restera séparé de Respawn et de DICE Stockholm sous la direction de Zampella, mais sera “probablement” renommé pour établir sa propre identité.

“Nous allons probablement changer de nom”, explique Zampella. “Nous voulons lui donner une nouvelle image. Nous voulons que les gens disent:” C’est une destination où vous pouvez aller et créer de nouveaux contenus “. Je pense qu’ils ont en quelque sorte obtenu la marque qu’ils sont le studio de support pour DICE Stockholm. Je pense que le rebranding est important pour montrer aux gens: “Hé! Venez travailler ici. Nous allons faire des choses incroyables.” “

Pendant qu’il dirige le bureau de LA DICE, Zampella dit qu’il restera à la tête de Respawn. Pendant ce temps, le directeur de Jedi Fallen Order Stig Asmussen dirigera la branche narrative de Respawn, Chad Grenier supervisera Apex Legends et Peter Hirschmann dirigera le jeu VR Medal of Honor annoncé précédemment pour Oculus Rift appelé Medal of Honor: Above and Beyond. Zampella taquine “il pourrait y avoir plus” de projets en cours au studio également.

Medal of Honor: Above and Beyond devrait sortir en 2020. Le jeu se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et les joueurs jouent le rôle d’un agent de l’OSS chargé de renverser et de combattre les nazis. En plus d’un mode multijoueur, le jeu comportera une campagne solo qui devrait durer de 10 à 12 heures, ainsi que des mini-documentaires produits en coopération avec des vétérans de la Seconde Guerre mondiale.

Avant de co-fonder Respawn, Zampella a co-fondé Infinity Ward, le studio le plus connu pour la série Call of Duty: Modern Warfare.

