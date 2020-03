Ressources gratuites pour l’auto-isolement pendant Covid-19

La pandémie de Covid-19 modifie au moins temporairement la façon dont de nombreuses personnes dans le monde vivent, travaillent et se divertissent. Les mesures d’éloignement social et d’auto-isolement à travers le monde ont certainement limité l’accès à de nombreuses ressources du monde réel.

De nombreuses écoles, universités et espaces publics tels que les bibliothèques ont été obligés de fermer temporairement leurs portes, par exemple, laissant d’innombrables personnes sans accès à du matériel éducatif et des enfants sans leurs histoires préférées.

Mais il y a aussi une positivité encourageante qui se dégage en cette période d’incertitude, un certain nombre d’organisations ouvrant un accès gratuit à des ressources qui étaient auparavant payées.

Sur cette page, nous allons maintenir une liste constamment mise à jour de tous ceux-ci – à côté de tous ceux que nous découvrons utiles.

Histoires audibles

Les écoles étant fermées dans certaines parties du monde et les parents choisissant de garder leurs enfants à la maison dans de nombreuses autres, Audible d’Amazon a lancé Audible Stories, un nouveau service fournissant des livres audio gratuits aux enfants et aux adolescents du monde entier. Sa collection de titres de livres audio comprend des livres de contes pour jeunes et des classiques littéraires, et sera disponible pour diffusion en anglais, français, allemand, espagnol, italien et japonais.

JSTOR

JSTOR est une bibliothèque numérique de ressources académiques et une partie de sa base de données est accessible au public depuis un certain temps. Ils ont plus de 6 000 livres électroniques et 150 revues disponibles, et l’organisation a déclaré qu’ils travaillent actuellement avec des éditeurs pour mettre gratuitement un plus grand ensemble de contenus à la disposition des institutions où les étudiants n’ont plus accès aux ressources pédagogiques. Nous surveillerons leurs progrès et vous informerons ici si d’autres informations sont disponibles.

la presse de l’Universite de Cambridge

Alors que les enseignants, les chercheurs et les étudiants se retrouvent de plus en plus obligés d’enseigner et d’apprendre à domicile, Cambridge University Press (CUP) a mis sa collection de manuels scolaires en ligne gratuitement jusqu’à la fin du mois de mai. Depuis, la CUP a annoncé qu’en raison d’une demande sans précédent (et d’une utilisation abusive potentielle de l’offre), elle avait rencontré des problèmes de performances et avait dû temporairement supprimer l’accès gratuit à sa gamme de manuels pendant qu’ils travaillaient pour résoudre le problème. Un certain nombre de revues en libre accès sont toujours disponibles. Nous surveillerons leur site Web et mettrons à jour cette page lorsque l’accès gratuit aux manuels sera à nouveau accessible au public.