Restez à la maison avec des minutes supplémentaires et des concerts sans frais supplémentaires

L’opérateur virtuel Lycamobile vient de lancer une nouvelle initiative de recharges en ligne, qui vous permet de recevoir des minutes et des gigas supplémentaires sans frais supplémentaires pendant 30 jours.

La promotion est disponible à partir du 23 mars 2020, dans le but de encourager les clients à rester à la maison au cours de cette nouvelle urgence de coronavirus. Découvrons tous les détails ensemble.

Lycamobile offre des minutes et Giga sans frais supplémentaires si vous restez à la maison

L’opérateur virtuel a lancé une nouvelle campagne informations par e-mail, adressée à certains déjà clients. Ce dernier sera informé de la possibilité de rejoindre cette promotion. La nouvelle promo de recharge en ligne appelée Stay at Home sera disponible jusqu’au 15 avril 2020, sauf prolongation dans les prochains jours.

Afin de recevoir les minutes et concerts supplémentaires, faites-en un recharger n’importe quel montant en ligne. Les minutes et le Giga supplémentaire se traduisent par 100 minutes à tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe e 3 Go de trafic supplémentaire à la vitesse maximale disponible, valable 30 jours à compter de la recharge.

Comme indiqué dans les conditions sur le site officiel de l’opérateur virtuel, le client est tenu d’utiliser l’offre de manière licite, selon la bonne foi et l’équité. Ces derniers doivent s’abstenir d’obtenir des avantages autres que ceux liés à l’utilisation normale de l’offre de communication interpersonnelle. Nous vous rappelons que l’opérateur a récemment lancé le nouvelles offreset appelé PORTIN, ne les laissez pas s’échapper. Ces derniers, je vous rappelle qu’au cours des dernières semaines ils ont été prolongés jusqu’au 31 mars 2020 mais sont actuellement encore disponibles pour les clients en portabilité. Pour connaître tous les autres détails, visitez le site officiel de l’opérateur.