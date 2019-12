Restez en sécurité en ligne pour seulement 19,99 $ par an avec cette offre Norton Antivirus Plus

Norton nous a offert un très bon cadeau saisonnier – une excellente cyber protection à un prix très abordable. Il a réduit le prix d'une sélection de ses meilleurs produits antivirus, avec un énorme 67% à économiser.

C'est une excellente nouvelle, si vous vous attendez à être l'heureux propriétaire de beaux nouveaux appareils technologiques, la menace des logiciels malveillants et de la sécurité et le besoin de cybersécurité.

Cliquez ici pour saisir immédiatement les bonnes affaires de Norton avec Norton Antivirus Plus, le plus abordable du lot à 19,99 $ pour la première année,

Et si vous recherchez un plan plus complet, le géant de l'antivirus propose également des réductions sur de nombreux autres plans qui aideront à couvrir toute une famille de technologies.

Vous avez quelques questions ou avez besoin de plus d'informations? Continuez à faire défiler car nous avons ce formidable accord antivirus pour vous.

Besoin d'une couche supplémentaire de cybersécurité? Consultez notre meilleur guide VPN.

En savoir plus sur cette offre antivirus incroyable:

Norton Antivirus Plus | 12 mois | 59,99 $ 19,99 $ | 67% de réduction

Non seulement c'est un superbe service, c'est aussi une remise assez incroyable. Moins de 20 $ par an pour vous assurer que votre toute nouvelle technologie ne soit pas piratée par une mauvaise dose de logiciels malveillants. Il est facile de comprendre pourquoi nous classons ce fournisseur si haut – pas seulement possède-t-il certaines des meilleures technologies antiphishing, mais il a également la détection des menaces connues et une surveillance intelligente.

Voir l'offre

Cependant, si vous recherchez une protection et une sécurité complètes, nous vous recommandons d'acheter l'un des plans les plus complets de Norton. De plus, le service bénéficie également de réductions sur les plans suivants:

Dois-je mettre à niveau mon plan Norton Antivirus?

Eh bien, cela dépend complètement de vos besoins en matière de cybersécurité et si vous envisagez de configurer plusieurs appareils avec protection ou si vous en avez juste besoin pour un.

Norton Antivirus Plus est un excellent plan de base pour sécuriser un ordinateur portable ou de bureau, mais si vous avez besoin de plusieurs appareils protégés, nous vous recommandons le Norton 360 Deluxe ou Norton 360 Select. Les deux plans sont livrés avec une sécurité pour cinq appareils différents, ce qui est assez rentable si vous avez besoin de plusieurs appareils configurés.

Ce dernier est livré avec le Norton LifeLock qui permet de surveiller vos comptes personnels et vous envoie des alertes s'ils détectent vos informations dans leur réseau. C'est l'un des plus grands réseaux civils de cyber-renseignement.

Maintenant, si vous voulez juste l'étape au-dessus de Norton Antivirus Plus, nous recommandons le Norton 360 Standard qui est exactement comme l'ancien plan mais avec un VPN inclus.