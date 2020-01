Résultats de la WWE Royal Rumble PPV 2020, vainqueur du Rumble féminin et mises à jour en direct

Le match féminin du Royal Rumble est actuellement en cours. Vous pouvez consulter tous les participants, au fur et à mesure qu’ils sortent, ci-dessous. Alexa Bliss a la place de numéro un et Bianca Belair de NXT a obtenu la place de numéro deux.

Le Royal Rumble de la WWE a commencé et le Kickoff Show a pris fin. Vous pouvez consulter les résultats complets ci-dessous ou lire également notre critique du WWE PPV. Le spectacle de cette année a lieu au Minute Maid Park à Houston, Texas, et ça va être une soirée amusante. GameSpot vous tiendra au courant des résultats du PPV avec nos mises à jour Royal Rumble, que vous pouvez voir ci-dessous.

L’événement de cette année devrait être bon car il n’y a que quatre matchs de championnat réservés à ce jour. Le Kickoff Show a déjà commencé sur le réseau WWE, et nous aurons des mises à jour en direct pour vous ci-dessous au fil du spectacle. Quant à la carte principale, vous pouvez voir les heures de début ci-dessous, selon l’endroit où vous vivez dans le monde.

Heure de début de la carte principale:

16 h 00 PT6 PM CT7 PM ET12 AM GMT (27 janvier) 11 AM AEDT (27 janvier)

Croyez-le ou non, il n’y a que huit matches sur la carte Royal Rumble de cette année, les deux temps forts de la soirée étant les matchs Rumble masculin et féminin. Il y aura sûrement au moins un ou deux autres ajoutés pour le coup d’envoi. Consultez la carte ci-dessous.

Carte de match Royal Rumble:

Andrade (c) contre Humberto Carrillo (Championnat des États-Unis) Shorty G contre SheamusBayley (c) contre Lacy Evans (Championnat Smackdown Féminin) Roman Reigns contre King Corbin (Match Falls Count Anywhere) Becky Lynch (c) contre Asuka (Championnat féminin brut) “The Fiend” Bray Wyatt (c) contre Daniel Bryan (Championnat universel) Match Royal Rumble féminin Match Royal Rumble masculin

Au cours de la nuit, nous mettrons à jour cette pièce avec les résultats de chaque match et de tous les joueurs apparaissant dans les deux matchs Rumble. De plus, nous aurons un examen du PPV, que vous pouvez consulter ici.

Commençons par le Kickoff Show. Les informations sur les matchs mis à jour seront notées ci-dessous. Soyons prêts à gronder!

Spectacle de lancement

Notes du spectacle de lancement:

Le championnat des États-Unis a été ajouté au coup d’envoi.

Shorty G contre Sheamus

Sheamus gagne par épingle à 13:36.

Andrade (c) contre Humberto Carrillo (Championnat des États-Unis)

Andrade gagne par épingle à 14:19.

Carte principale

Roman Reigns contre King Corbin (Match de comptage des chutes n’importe où)

Reigns l’emporte à 21:17.

Royal Rumble pour femmes

Participants:

Alexa BlissBianca Belair "Mighty" Molly HollyNikki CrossLanaMercedes MartinezLiv MorganMandy RoseCandice LeRaeSonya DevilleKairi SaneMia YimDana BrookeTaminaDakota KaiChelsea GreenCharlotteNaomiBeth PhoenixToni StormKelly KellySarah LoganNatalya

Charlotte gagne à 54:18

Bayley (c) contre Lacy Evans (Championnat féminin Smackdown)

Bayley gagne par pin à 9:26.

“The Fiend” Bray Wyatt (c) contre Daniel Bryan (Universal Championship)

Match en cours

Mise à jour …