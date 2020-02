Résultats en direct des Oscars 2020: mises à jour des gagnants et des perdants pour la 92e cérémonie des Oscars

Il est temps pour les 92e Academy Awards, plus communément appelés Oscars. Comme lors de l’événement de l’an dernier, la remise des prix pour les réalisations cinématographiques se fera sans hôte. Ce sera une soirée célébrant les sommets d’Hollywood et du cinéma mondial, des longs métrages à gros budget aux courts documentaires révélateurs en passant par la conception de costumes et de maquillage et tout le reste.

Tout au long de la soirée, GameSpot vous tiendra au courant des gagnants et des perdants de la cérémonie des Oscars de cette année. Il y aura forcément des moments mémorables tout au long de la nuit, comme lorsque Life is Beautiful a remporté le prix du film en langue étrangère en 1999, et le réalisateur et vedette du film Roberto Benigni a marché sur le siège des gens.

Ci-dessous, vous trouverez les gagnants et les perdants des Oscars au fur et à mesure qu’ils se produisent. Les catégories et nominations seront listées et les gagnants seront en gras. Continuez à revenir sur GameSpot tout au long de la nuit pour voir si vos films, acteurs, écrivains, éditeurs, etc. préférés ont obtenu le prix le plus important de l’année de Hollywood.

Les lauréats des Oscars 2020 (en gras)

Les 92e nominés aux Oscars

Meilleure image

Ford vs FerrariL’IrlandaisJojo RabbitJokerPetites FemmesHistoire de Mariage1917Il était une fois à HollywoodParasite

Direction

L’Irlandais (Martin Scorsese) Joker (Todd Phillips) 1917 (Sam Mendes) Il était une fois à Hollywood (Quentin Tarantino) Parasite (Bong Joon Ho)

Acteur dans un rôle de premier plan

Antonio Banderas (Douleur et gloire) Leonardo DiCaprio (Il était une fois à Hollywood) Adam Driver (Histoire de mariage) Joaquin Phoenix (Joker) Jonathan Pryce (Les deux papes)

Actrice dans un rôle principal

Cynthia Erivo (Harriet) Scarlett Johansson (Histoire de mariage) Saorise Ronan (Petites femmes) Charlize Theron (Bombshell) Renee Zellwegger (Judy)

Acteur dans un second rôle

Tom Hanks (Une belle journée dans le quartier) Anthony Hopkins (Les deux papes) Al Pacino (L’Irlandais) Joe Pesci (L’Irlandais) Brad Pitt (Il était une fois à Hollywood)

Actrice dans un second rôle

Kathy Bates (Richard Jewell) Laura Dern (Histoire de mariage) Scarlett Johansson (Jojo Rabbit) Florence Pugh (Petites femmes) Margot Robbie (Bombshell)

Scénario adapté

L’IrlandaisJojo RabbitJokerPetites FemmesLes Deux Papes

Scénario original

Couteaux OutHistoire de mariage1917Il était une fois à HollywoodParasite

Conception de costumes

L’IrlandaisJojo RabbitJokerPetites FemmesUne fois à Hollywood

Partition originale

JokerPetites FemmesHistoire De Mariage1917Star Wars: L’ascension De Skywalker

Court métrage d’animation

DceraAmour Des CheveuxKitbullMemorableSister

Court métrage en direct

FraternitéNefta Football ClubLa Fenêtre des VoisinsSariaA Sister

Montage sonore

Ford vs FerrariJoker1917Il était une fois à HollywoodStar Wars: The Rise of Skywalker

Mixage sonore

Ad AstraFord vs FerrariJoker1917Il était une fois à Hollywood

Montage de film

Ford v Ferrari L’IrlandaisJojo RabbitJokerParasite

Long métrage d’animation

Comment dresser votre dragon: le monde cachéJ’ai perdu mon corpsKlausMissing LinkToy Story 4

Cinématographie

L’IrlandaisJokerLe Phare1917Il était une fois à Hollywood

Documentaire

American FactoryThe CaveThe Edge of DemocracyPour SamaHoneyland

Sujet court documentaire

En AbsenceApprentissage de la planche à roulettes dans une zone de guerreLa vie me dépasseSt Louis SupermanWalk Run Cha-Cha

Long métrage international

Corpus ChristiHoneylandLes MisérablesDouleur et gloireParasite

Maquillage et coiffure

BombshellJokerJudyMaleficent: Mistress of Evil1917

Effets visuels

Avengers: Fin de partieL’IrlandaisLe Roi Lion1917Star Wars: L’ascension de Skywalker

Chanson originale

‘Je ne peux pas te laisser te jeter’ (Toy Story 4) ‘(Je vais) Aime-moi à nouveau (Rocketman)’ Je suis avec toi ‘(Percée)’ Dans l’inconnu ‘(Frozen 2)’ Debout »(Harriet)

Conception de la production

L’IrlandaisJojo Rabbit1917Il était une fois à HollywoodParasite