Résultats financiers du 4ème trimestre 2019

Tesla a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre 2019 couvrant les mois d’octobre à décembre. Comme cela se produit habituellement dans ces cas, les attentes étaient élevées après les résultats de la période précédente.

La société a réussi à générer un chiffre d’affaires de 7 384 millions de dollars supérieur à ce qui était attendu par Wall Street – environ 7047 millions de dollars. Les bénéfices sont de 359 millions de dollars. Les chiffres ont fait réagir le marché immédiatement de manière positive, plaçant l’action au-dessus de 650 $.

Tout au long du dernier trimestre, Tesla a produit 86.958 modèle 3, ce qui représente une augmentation de 42% sur un an et de 9% de plus que le trimestre dernier.

Quant aux véhicules vendus et livrés, ils sont 92.620 modèle 3, soit une augmentation surprenante de 46% sur un an et de 16% de plus que le trimestre précédent.

Produit

Fabriqué

Vendu / livré

Modèle S / X

17 933

19 475

Modèle 3

86 958

92 550

Total

104 891

112,025

Tesla a également annoncé que la production de Modèle Y Il a commencé en janvier, des mois plus tôt que prévu et les livraisons commenceront en mars.

