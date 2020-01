Résumé de l’épisode 1 de Star Trek: Picard: un retour passionnant pour le plus grand capitaine

À propos de cet épisode

– Épisode 1 (sur 10), ‘Souvenir’

– Écrit par Akiva Goldsman, James Duff

– Histoire d’Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Michael Chabon, Kirsten Beyer

– Réalisé par Hanelle M. Culpepper

★★★★

Bing Crosby croons que son 1946 a frappé Blue Skies alors que nous nous précipitons vers l’Enterprise-D de The Next Generation, l’air aussi majestueux que dans les années 90. Jean-Luc Picard joue au poker avec le Lieutenant Commander Data – son vieil ami androïde, qui s’est sacrifié à la fin de Star Trek: Nemesis. Les données disparaissent et Picard regarde à travers une fenêtre, réalisant que le navire est en orbite autour de Mars. Puis, une explosion. Un gros. Picard se réveille, sort du lit et regarde le vignoble idyllique où il se retire. Juste un mauvais rêve. Ou était-ce?

À Boston, une femme appelée Dahj et son petit ami célèbrent. Elle dit qu’elle vient d’être acceptée à l’Institut Daystrom en tant que chercheuse en intelligence artificielle et en conscience quantique. Mais la célébration est brutalement interrompue par des assassins vêtus de noir. Le petit ami de Dahj est tué, mais avant qu’ils ne puissent terminer le travail, quelque chose remue en elle. Un des assassins crie “Elle s’active!” Soudain, Dahj est une experte en arts martiaux, tuant les assassins comme elle l’avait fait mille fois auparavant. Puis elle a une vision: c’est Picard, qui la regarde.

De retour au vignoble, Picard est interviewé en direct à la télévision. C’est l’anniversaire de la destruction de la planète Romulus; une tragédie qui a vu Picard quitter l’Enterprise pour commander une armada de sauvetage. Picard dit que c’était la bonne chose à faire, malgré le fait que les Romuliens sont le plus vieil ennemi de la Fédération. Ensuite, le journaliste lance une boule de courbe qui le rend visiblement mal à l’aise. Des synthétiques voyous ont attaqué Mars, détruit les chantiers navals Utopia Planitia de la Fédération et anéanti l’armada de sauvetage, conduisant à une interdiction des androïdes. “Avez-vous déjà perdu confiance en lui?” demande le journaliste, se référant à Data. “Jamais”, dit Picard.

Le chien de Picard, Number One, est un bon garçon. (Crédit d’image: CBS / Amazon Prime Video)

Dahj erre dans les rues trempées de pluie de Boston, effrayée et confuse, lorsqu’elle voit l’interview de Picard sur un écran de télévision. Le reconnaissant de sa vision, elle se dirige vers le vignoble et le confronte. “Me connaissez-vous?” Elle parle à Picard des assassins; sur ses nouvelles capacités. Elle dit qu’elle connaît Picard, non pas de sa réputation de capitaine légendaire de Starfleet, mais d’une manière “plus ancienne, plus profonde”. Cette nuit-là, Picard a un autre rêve sur Data. L’androïde peint une image: une femme cagoulée en blanc par une mer agitée. Picard se réveille dans son bureau, se retourne et voit le même tableau accroché au-dessus de son bureau.

Picard se rend aux Archives Starfleet à San Francisco. Dans une salle remplie d’artefacts du passé, dont une maquette de l’Entreprise, un bat’leth klingon et une banderole célébrant le «Jour du Capitaine Picard», il déploie un vieux tableau. C’est encore la femme en blanc, mais dans ce tableau, intitulé Fille, sa tête est tournée vers nous – et elle ressemble exactement à Dahj. Plus tard, Picard suggère que Dahj est artificiel; qu’elle pourrait être la fille de Data. Elle insiste sur le fait qu’elle est humaine et dit que si elle est synthétique, sa vie n’a pas de sens. “Vous êtes la fille d’un homme qui était tout sens”, la rassure Picard. “Tout courage. Sois comme lui.”

Leur conversation est interrompue par le retour des assassins, qui se révèlent être des Romuliens. Dahj les combat vaillamment, mais l’un de leurs phaseurs s’autodétruit, provoquant une explosion massive qui l’engloutit. Picard se réveille dans le vignoble et jure de découvrir qui l’a tuée et pourquoi. “Je n’ai pas vécu”, dit-il, dans le moment le plus émouvant de l’épisode. “J’attendais de mourir.” Sachant que Dahj a été accepté à l’Institut Daystrom d’Okinawa, il s’y rend et rencontre une Dre Agnes Jurati, experte en matière synthétique.

(Crédit d’image: CBS / Amazon Prime Video)

Picard demande à Jurati s’il est possible de créer un androïde à partir de chair et de sang. Elle dit que c’est impossible, mais qu’un scientifique, Bruce Maddox, était sur le point de créer un androïde avec la même profondeur et nuance de personnalité que Data en utilisant la partie de son réseau neuronal – qu’il a téléchargé sur un prototype d’androïde Noonian Soong appelé B-4 avant qu’il ne meure. Maddox a depuis disparu, mais Picard semble penser que Dahj pourrait être le résultat de ces expériences – que l’essence de Data était en elle, qu’elle a été créée par Maddox à l’image de la peinture de Data. Jurati révèle également que ces androïdes ont été créés par paires. “Alors il y en a un autre.” dit Picard.

Sur un site de régénération romulien – une immense structure avec des vaisseaux de guerre d’oiseaux qui vont et viennent – un homme s’approche d’une femme, le Dr Asher. Elle se retourne et nous voyons qu’elle est exactement le double de Dahj. L’homme dit que son nom est Narek, qu’il a des questions pour elle. Il y a quelque chose de sinistre en lui, mais elle ne semble pas le remarquer. Il lui raconte avoir perdu son frère l’année dernière, mais s’arrête, disant qu’un médecin doit en avoir assez d’entendre les histoires sanglantes des gens. “Devinez encore”, dit-elle avec un sourire. Ensuite, la caméra se retire de la structure, révélant ce qu’elle est vraiment: un cube Borg, apparemment reconstruit par les Romuliens.

Verdict: Il s’agit d’un premier épisode solide, et nous sommes soulagés que Picard ne soit pas seulement une série de moments nostalgiques destinés aux fans de la prochaine génération. Il utilise la série originale comme base pour une nouvelle histoire passionnante et nous aimons la façon dont la destruction de Romulus – un événement majeur du film JJ Abrams de 2009 – a été tissée dans l’intrigue.

On peut s’y attendre, Patrick Stewart est superbe. Picard est plus sage et plus lassant, mais il a toujours ce vieux feu en lui – l’envie de s’élever au-dessus et de faire la bonne chose. Sa relation avec Data a été un moment fort de l’ancienne émission et nous sommes ravis qu’elle soit explorée davantage ici. Nous sommes également intrigués par l’apparition de ce cube Borg abandonné, et si l’assimilation de Picard par les Borg dans The Next Generation reviendra le hanter à nouveau.

L’Institut Daystrom est nommé d’après le Dr Richard Daystrom, un scientifique humain influent qui est apparu dans The Ultimate Computer, un épisode de 1968 de l’émission télévisée Star Trek originale. Le Daystrom Institute est également mentionné à plusieurs reprises dans The Next Generation, Voyager et Deep Space Nine.Spock a tenté d’empêcher la destruction de Romulus, mais a fini par être transporté vers la chronologie alternative établie lors du redémarrage de Star Trek en 2009. En Picard, nous voyons les retombées de la catastrophe et comment elle a affecté la soi-disant chronologie Prime – dans laquelle se déroule cette nouvelle série.Bruce Maddox était un cybernéticien de Starfleet qui est apparu dans l’épisode classique de la prochaine génération, The Measure of a Man. Il cherchait à inverser l’ingénierie du cerveau de Data; un courant de pensée qui semble avoir, de façon détournée, conduit à la création de Dahj. Le verrons-nous dans les prochains épisodes?

Star Trek: Picard est disponible pour regarder sur CBS All Access tous les jeudis aux États-Unis et tous les vendredis sur Amazon Prime Video à l’international.